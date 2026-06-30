Dari kesombongan berlebihan hingga pujian di siaran langsung... Legenda Belanda harus mengakui keunggulan Maroko





Mantan bintang Belanda, Rafael van der Vaart, berada dalam situasi yang sangat canggung setelah timnas negaranya tersingkir dari babak 32 besar Piala Dunia 2026 oleh Maroko.

Timnas Maroko berhasil lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Belanda melalui adu penalti (3-2), usai bermain imbang 1-1 pada waktu normal dan perpanjangan waktu dini hari Selasa ini, di Stadion Monterrey, Meksiko, dalam rangka babak 32 besar turnamen tersebut.

Sebelum pertandingan babak 32 besar, mantan bintang Belanda itu mengatakan: “Saya tidak bermaksud bercanda, tetapi semua orang Maroko yang tidak sebanding dengan level timnas Belanda akan bermain untuk Maroko.”

Dia melanjutkan: “Jika Belanda ingin memenangkan turnamen ini, tidak perlu khawatir soal Maroko.”

Situs "Foot Mercato" melaporkan bahwa pernyataan Rafael van der Vaart, menjelang pertandingan babak 32 besar antara kedua negara di Piala Dunia 2026, menimbulkan kegemparan besar, bahkan bisa dikatakan membawa sial bagi timnas Belanda, yang tersingkir oleh Maroko.

Setelah pertandingan, Rafael tak lupa memuji timnas Atlas Black di saluran NOS Belanda.

Ia berkata: “Sejujurnya, Maroko memang pantas lolos. Tim Maroko adalah yang terbaik sejak menit pertama. Saya merasa sangat kecewa; ini adalah pertandingan yang sangat buruk bagi tim nasional.”

Dia menyimpulkan: “Memang benar kami sempat memimpin, tetapi setelah itu kami hanya mengandalkan keberuntungan untuk lolos. Maroko memang yang terbaik.”