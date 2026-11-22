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Presiden Real Madrid Florentino Perez butuh sekitar dua setengah tahun sebelum beralih dari sikap hati-hati dan tenang ke konfrontasi terbuka dengan Barcelona terkait kasus Negreira. Kasus ini menjadi salah satu perkara paling kontroversial dalam sepak bola Spanyol setelah laporan media pada Februari 2023 mengungkap pembayaran klub Catalan itu kepada José María Enríquez Negreira, mantan wakil presiden Komite Teknis Wasit.

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Meski pada awalnya Real Madrid memilih menyikapi kasus ini dengan hati-hati dan menunggu hasil penyelidikan hukum, nada bicara Perez berubah secara bertahap. Presiden Los Blancos itu kini menjadi salah satu suara paling lantang yang menuntut pertanggungjawaban pihak-pihak di balik pembayaran tersebut, serta melancarkan serangan langsung terhadap Barcelona dan institusi sepak bola Spanyol. Perubahan ini mencerminkan dinamika hubungan kedua rival dalam beberapa tahun terakhir, sebagaimana dilaporkan harian "Mundo Deportivo".

Titik awalnya adalah 15 Februari 2023, ketika radio "SER Catalunya" menerbitkan laporan pertamanya mengenai kasus ini. Sejak itu, muncul gelombang polemik soal hakikat dana yang dibayarkan Barcelona kepada perusahaan-perusahaan yang terkait dengan Negreira, yang pernah menjabat wakil presiden Komite Teknis Wasit di Spanyol. Perkara tersebut hingga kini masih menjalani proses hukum.

Sikap resmi pertama Real Madrid baru muncul pada 25 Februari 2023, sepuluh hari setelah kasus ini terungkap. Saat itu, Emilio Butragueño, direktur hubungan kelembagaan klub, menegaskan pentingnya menghormati proses hukum dan menunggu rampungnya penyelidikan kejaksaan untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi, tanpa melontarkan tuduhan langsung kepada Barcelona.

Pada 26 Mei 2023, Real Madrid resmi bergabung dalam kasus ini sebagai salah satu pihak, setelah LaLiga dan Federasi Sepak Bola Kerajaan Spanyol menyetujui keikutsertaannya pada Maret tahun yang sama. Dengan begitu, Los Blancos menjadi bagian dari proses hukum yang berupaya mengungkap seluk-beluk pembayaran kontroversial tersebut.

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Meski telah mengambil langkah itu, Florentino Perez saat itu belum siap berkonfrontasi terbuka dengan Barcelona. Hal ini terlihat jelas dalam rapat umum anggota Real Madrid pada 24 November 2024, ketika sang presiden tidak menyinggung kasus Negreira dalam pidatonya dan baru membahasnya setelah seorang anggota menanyakannya dalam sesi diskusi.

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Jawaban Perez kala itu cukup mengejutkan mengingat besarnya tuduhan dan polemik yang menyelimuti kasus ini . Ia justru menyerukan kerja sama antara Real Madrid dan Barcelona. "Barcelona dan Real Madrid harus bekerja sama, dan saya mengatakan ini dengan tulus. Kita harus ingat bahwa mereka adalah salah satu klub terbesar di dunia. Untuk apa kita marah?" ujarnya, dalam pesan yang mencerminkan keinginannya menjaga suasana tetap tenang dengan rival abadinya.

Namun, sikap itu tidak bertahan lama. Rapat umum anggota Real Madrid pada 23 November 2025 memperlihatkan perubahan nyata dalam retorika Perez. Kasus Negreira menjadi poros utama pidatonya, dan ia menyebut nama kasus itu sebanyak sembilan kali. Dibandingkan sikap sebelumnya yang menyerukan kerja sama dengan Barcelona, hal ini menunjukkan hubungan kedua pihak telah memasuki fase yang lebih tegang.

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Beberapa pekan kemudian, tepatnya pada 15 Desember 2025, Perez menggelar konferensi pers dalam rangka Natal. Ia meningkatkan nada bicaranya terkait kasus ini dan menyebutnya sebagai skandal paling serius dalam sejarah sepak bola. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa presiden Real Madrid itu tak lagi sekadar menunggu hasil penyelidikan, melainkan kini mengusung retorika ofensif yang jelas terhadap Barcelona dan institusi yang bertanggung jawab mengelola sepak bola Spanyol.

Tahun 2026 menghadirkan perubahan tambahan dalam sikap kelembagaan Real Madrid. Pengumuman resmi pada 7 Februari tentang berakhirnya proyek Liga Super Eropa ("Super League"), yang dipimpin Perez selama bertahun-tahun, menjadi salah satu momen paling menonjol yang menunjukkan perubahan pendekatan klub dalam hubungannya dengan Barcelona, meski keputusan itu tidak berkaitan langsung dengan kasus Negreira.

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Wujud terbaru dari perubahan ini terlihat dalam rapat umum anggota Real Madrid pada 21 November 2026. Kala itu, Perez menghabiskan sekitar 12 menit pidatonya untuk membahas kasus Negreira, Barcelona, Federasi Sepak Bola Spanyol, wasit, dan LaLiga. Ia menegaskan bahwa Los Blancos tidak akan mundur dari tuntutannya untuk mengungkap kebenaran dan meminta pertanggungjawaban semua pihak yang terlibat.

"Saya tidak akan berhenti. Kasus Negreira tidak boleh berlalu tanpa hukuman. Ini bukan hanya masalah Real Madrid. Kami mungkin korban utamanya, tetapi ini adalah penipuan menyeluruh yang menyentuh semua kompetisi nasional dan internasional. Saya tidak akan berhenti sampai semua pihak yang bertanggung jawab dimintai pertanggungjawaban," kata Perez dalam rapat tersebut, dalam pesan yang menandai eskalasi baru terhadap Barcelona dan institusi sepak bola Spanyol.

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Presiden Real Madrid itu menambahkan bahwa klubnya adalah satu-satunya pihak yang berkepentingan mengungkap kebenaran kasus ini. Ia menyebut Los Blancos telah menanggung dampaknya sejak ia menjabat presiden klub, lalu mengutip sejumlah statistik terkait keputusan wasit yang menurutnya mendukung posisinya soal apa yang dialami Real Madrid dalam beberapa tahun terakhir.

Perez merujuk pada angka-angka terkait laga yang diwarnai keunggulan maupun kekurangan jumlah pemain. Menurutnya, Barcelona telah memainkan 862 pertandingan dengan keunggulan jumlah pemain, berbanding 80 pertandingan Real Madrid saat Los Blancos bermain dengan kekurangan pemain. Ia juga menyinggung 42 gol Real Madrid yang dianulir lewat teknologi asisten wasit video (VAR), dibandingkan 19 gol milik Barcelona.

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Ini bukan kali pertama Perez menggunakan angka untuk mengungkapkan kemarahannya terhadap perwasitan. Sebelumnya, saat mengumumkan penyelenggaraan pemilihan presiden Real Madrid pada 12 Mei, ia menegaskan bahwa timnya layak memenangi lebih banyak gelar LaLiga selama masa kepemimpinannya. "Selama masa kepemimpinan saya, saya memenangi tujuh gelar LaLiga, dan jumlahnya bisa saja 14 karena saya sudah memilikinya. Mereka mencurinya," ujarnya.

Dengan demikian, perbandingan antara pernyataan Perez pada November 2024 dan pidatonya pada November 2026 memperlihatkan betapa jauhnya pergeseran sikap presiden Real Madrid itu terhadap Barcelona. Dari seruan kerja sama dan menghindari eskalasi, hingga tuntutan terbuka akan pertanggungjawaban dan penggunaan bahasa yang tajam terhadap rival abadinya, kasus Negreira kini menjadi salah satu titik konflik paling menonjol antara kedua klub, sembari menanti hasil proses hukum pada tahap berikutnya.