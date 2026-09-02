Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
Goal.com
LiveTiket
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
SC Freiburg v Aston Villa FC - UEFA Europa League Final 2026Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Dari Kerajaan ke Athena: Langkah mengejutkan yang menggagalkan transfer Bailly ke Liga Arab Saudi

Transfers
L. Bailey
Al Ittihad vs Al Nassr FC
Al Ittihad
Al Nassr FC
Saudi Pro League
Al Diriyah vs Al Qadsiah
Al Diriyah
Al Qadsiah
Olympiakos Piraeus
Aston Villa
Jamaika
Arab Saudi
Yunani
Inggris

Winger asal Jamaika itu diincar oleh Al-Ittihad dan Al-Diriyah

Liga Roshn Arab Saudi gagal mendatangkan transfer baru dari Liga Primer Inggris (Premier League), selama periode transfer musim panas saat ini.

Sejumlah laporan media sebelumnya telah mengungkapkan keinginan klub Al-Ittihad dan Al-Diriyah untuk merekrut pemain asal Jamaika, Leon Bailey, sayap Aston Villa, selama periode transfer musim panas saat ini.

Namun, jurnalis Italia Fabrizio Romano mengungkapkan keberhasilan klub Olympiakos dalam merampungkan transfer Bailey untuk kepentingan mereka, setelah campur tangan yang mengejutkan pada jam-jam terakhir.

Romano menjelaskan, melalui akun pribadinya di situs "X", bahwa klub Yunani tersebut berhasil mencapai kesepakatan lisan dengan klub Inggris untuk mendatangkan sayap asal Jamaika itu dengan kontrak yang berdurasi 3 tahun ke depan, dan berakhir pada 2029.

Bailey akan menuju ibu kota Yunani, Athena, dalam beberapa jam ke depan, untuk menjalani tes medis dan bergabung dengan Olympiakos secara resmi.

Saudi Pro League
Al Diriyah crest
Al Diriyah
DIR
Al Qadsiah crest
Al Qadsiah
ALQ
Saudi Pro League
Al Ittihad crest
Al Ittihad
ITT
Al Nassr FC crest
Al Nassr FC
ALN

Tiket pertandingan Liga Roshn Arab SaudiBeli tiketmu sekarang!

Bailey merupakan opsi potensial di Al-Ittihad, untuk menggantikan sayap asal Prancis Moussa Diaby yang telah merampungkan kepindahannya ke klub Jerman Bayer Leverkusen kemarin, Selasa.

Setelah kegagalan Al-Ittihad dalam mendapatkan jasa Bailey, incaran mereka akan mengarah ke pemain Jepang Ritsu Doan, sayap klub Jerman Eintracht Frankfurt, di mana ia juga menjadi salah satu opsi utama mereka pada bursa transfer musim panas yang sedang berlangsung.

Perlu dicatat bahwa Liga Arab Saudi berhasil mendatangkan sejumlah talenta di Liga Primer Inggris selama bursa transfer musim panas yang sedang berlangsung, seperti pemain Belanda Crysencio Summerville, pemain Inggris Ollie Watkins, dan pemain Brasil Gabriel Martinelli.

Iklan

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google