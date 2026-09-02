Liga Roshn Arab Saudi gagal mendatangkan transfer baru dari Liga Primer Inggris (Premier League), selama periode transfer musim panas saat ini.

Sejumlah laporan media sebelumnya telah mengungkapkan keinginan klub Al-Ittihad dan Al-Diriyah untuk merekrut pemain asal Jamaika, Leon Bailey, sayap Aston Villa, selama periode transfer musim panas saat ini.

Namun, jurnalis Italia Fabrizio Romano mengungkapkan keberhasilan klub Olympiakos dalam merampungkan transfer Bailey untuk kepentingan mereka, setelah campur tangan yang mengejutkan pada jam-jam terakhir.

Romano menjelaskan, melalui akun pribadinya di situs "X", bahwa klub Yunani tersebut berhasil mencapai kesepakatan lisan dengan klub Inggris untuk mendatangkan sayap asal Jamaika itu dengan kontrak yang berdurasi 3 tahun ke depan, dan berakhir pada 2029.

Bailey akan menuju ibu kota Yunani, Athena, dalam beberapa jam ke depan, untuk menjalani tes medis dan bergabung dengan Olympiakos secara resmi.

Bailey merupakan opsi potensial di Al-Ittihad, untuk menggantikan sayap asal Prancis Moussa Diaby yang telah merampungkan kepindahannya ke klub Jerman Bayer Leverkusen kemarin, Selasa.

Setelah kegagalan Al-Ittihad dalam mendapatkan jasa Bailey, incaran mereka akan mengarah ke pemain Jepang Ritsu Doan, sayap klub Jerman Eintracht Frankfurt, di mana ia juga menjadi salah satu opsi utama mereka pada bursa transfer musim panas yang sedang berlangsung.

Perlu dicatat bahwa Liga Arab Saudi berhasil mendatangkan sejumlah talenta di Liga Primer Inggris selama bursa transfer musim panas yang sedang berlangsung, seperti pemain Belanda Crysencio Summerville, pemain Inggris Ollie Watkins, dan pemain Brasil Gabriel Martinelli.