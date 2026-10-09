Berusaha bintang Brasil, Raphinha, untuk mencapai level permainan terbaiknya bersama Barcelona, kecintaannya terhadap klub Catalan dan caranya memahami permainan telah memicu banyak perdebatan sejak kedatangannya, karena ia adalah pemain penuh gairah yang menjalani setiap pertandingan dengan intensitas yang sulit ditandingi. Ia tidak puas hanya memberi 100%, tetapi selalu berambisi untuk memberikan 200%, sebuah karakter yang terkadang membuatnya membayar mahal, namun itu menjelaskan sebagian besar kepribadian sepak bola yang telah ia capai.

Menurut surat kabar Spanyol "Sport", perjalanan tidak selalu mudah bagi Raphinha di Barcelona, karena ia sempat diragukan selama musim pertamanya dan sebagian orang menganggap kesepakatan transfernya adalah sebuah kesalahan, lantaran segalanya tidak berjalan sesuai harapan dan meski berusaha keras, ia tak mampu mencapai kestabilan teknis yang dibutuhkan. Namun, ia tak pernah berhenti untuk bersikeras, hingga menjadi salah satu contoh terbaik tentang bagaimana seorang pemain membalikkan situasi rumit berkat kerja keras dan pengorbanan. Pemain internasional Brasil itu terus percaya pada kemampuannya hingga menjadi salah satu pemain paling menentukan di skuad Catalan.

Titik penentu saat ini terletak pada kenyataan bahwa di samping tetap mempertahankan intensitas yang selalu menjadi ciri khasnya, segalanya kini berjalan menguntungkannya, setelah ia memperoleh kematangan dan kini memiliki kemampuan untuk menentukan jalannya pertandingan dengan keteraturan yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya, sehingga penampilannya menempatkannya di antara pemain terpenting tim. Di saat yang sama, pemain dan klub menilai sulit untuk memahami ketiadaan namanya di daftar 30 kandidat peraih penghargaan Ballon d'Or.

Komitmen Raphinha pun melampaui batas lapangan hijau, karena ia termasuk salah satu pemain yang paling disukai di dalam ruang ganti, dan telah menjelma menjadi salah satu pemimpin tim serta menaruh perhatian khusus kepada para pemain muda. Ia juga bersikap tegas terhadap rekan-rekannya maupun terhadap dirinya sendiri, menyadari bahwa sebagian dari tanggung jawabnya terletak pada membantu tim mempertahankan level terbaiknya secara konsisten.

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 12.30 GET

Surat kabar "Sport" mengutip sumber-sumber dekat dengan salah satu pemain tim utama yang mengatakan: "Ada momen-momen di mana kami ingin membunuhnya, karena ia seperti seorang pelatih yang bermain bersamamu, memeras energimu hingga batas maksimal dan selalu mencari yang terbaik untukmu, tetapi ia seorang pemimpin dan pada akhirnya kami belajar bahwa ia selalu benar, dan apa yang ia lakukan sungguh luar biasa", sebuah pengakuan yang dengan jelas mencerminkan bagaimana ia memimpin tim dari dalam.





Hubungan Raphinha dengan pelatih Jerman, Hansi Flick, berlangsung sangat baik, karena kedua belah pihak kerap terlibat percakapan terus-menerus tentang sepak bola dan berbagi visi yang sama mengenai tingkat tuntutan dan komitmen di dalam ruang ganti, sehingga sang pemain Brasil menjadi salah satu orang yang paling dipercaya oleh pelatih Jerman itu dalam hubungan yang saling menguntungkan. Flick tahu bahwa ia memiliki pemain yang mampu menyampaikan pesan-pesannya kepada rekan-rekan lain, sesuatu yang sangat penting di ruang ganti yang berisi banyak elemen muda.

Energi dan vitalitas yang sama ini juga terlihat ketika ia bergabung dengan timnas Brasil, karena Raphinha merasa memiliki komitmen besar terhadap Barcelona maupun timnas negaranya, dan selalu ingin menampilkan level terbaiknya terlepas dari jersi yang ia kenakan. Meski ia pernah pulang dalam keadaan cedera pada dua kesempatan setelah jeda internasional bersama Brasil, dan Barcelona lebih menginginkan kepulangannya dengan kebugaran penuh, klub mengenal kepribadiannya dengan baik, di mana sumber yang sama menyampaikan kepada "Sport": "Ia bukan tipe pemain yang menyimpan tenaganya saat turun ke lapangan, dan itulah yang membuatnya istimewa".

Hal itu tidak berarti ia harus menanggung risiko yang tidak perlu atau bahwa cedera adalah kabar baik, melainkan cara ia berkompetisi menjelaskan alasan mengapa ia selalu berupaya mencapai batas terjauh, sebab menuntutnya bermain dengan intensitas yang lebih rendah sebenarnya berarti menuntutnya untuk berhenti menjadi Raphinha.

Justru karena alasan inilah, sang bintang Brasil tidak sepenuhnya menutup kemungkinan untuk tampil akhir pekan ini melawan Getafe. Meski menyadari sulitnya pulih tepat waktu dan klub menganggap keikutsertaannya dalam pertandingan ini sebagai hal yang rumit, ia tetap ingin melakukan percobaan terakhir, di mana ia berniat menguji dirinya besok di permukaan lapangan untuk mengetahui kondisinya setelah menjalani latihan terpisah hari ini. Bahkan jika ia berhasil tampil dalam pertandingan ini, gagasannya adalah ia duduk di bangku cadangan, karena sang penyerang ingin mengetahui sejauh mana respons tubuhnya sebelum secara resmi mencoret kemungkinannya bermain.

Pemain Brasil itu menyadari bahwa musim masih panjang dan yang terpenting adalah kembali dalam kondisi terbaik, dan hasratnya untuk bermain sama sekali tidak mengubah kenyataan ini, tetapi hal itu kembali membuktikan sebesar apa ketulusan dan komitmennya.

Di sisi kontrak, Barcelona ingin menghargai penampilan dan arti penting Raphinha melalui perpanjangan kontraknya yang sebenarnya telah disepakati hingga tahun 2030. Meski niat awalnya adalah menggelar acara resmi hari Jumat ini, diputuskan untuk menundanya beberapa hari karena pengunduran diri Pedro Rodríguez yang berniat mengumumkan perpisahannya dengan sepak bola di tribune klub, ditambah konferensi pers pelatih Hansi Flick, sehingga memaksa penyesuaian agenda.

Berdasarkan hal itu, acara perpanjangan kontrak Raphinha dijadwalkan berlangsung pekan depan segera setelah Barcelona kembali dari Turki, di mana diperkirakan akan digelar antara Rabu dan Jumat, dengan waktu pastinya masih dalam penentuan.

Langkah ini akan menjadi bentuk penghormatan bagi pemain yang berhasil mengubah situasinya sepenuhnya di dalam Barcelona, beralih dari seorang pemain yang kemampuannya diragukan menjadi bagian penting dan salah satu rujukan besar di dalam ruang ganti, di mana Raphinha memulai musim ini dengan level yang luar biasa, melanjutkan apa yang telah ia tampilkan sebelumnya.

Demikianlah Barcelona menyadari betul nilai yang mereka miliki pada diri Raphinha, seorang pemain yang terkadang menyerah pada perasaannya dan tidak selalu pandai mengatur usahanya, tetapi pengorbanannya tak pernah diragukan, dan mungkin itulah salah satu rahasia paling menonjol dari kesuksesannya. Setelah dulu memberikan segala yang ia miliki tanpa segalanya berjalan baik baginya, kini ia terus memberikan segalanya setelah menjadi salah satu pemain terbaik tim, karena ia tidak pernah belajar untuk memberi hanya 99%, dan melihat apa yang telah ia capai, sepertinya ia tidak berniat mengubah hal itu.