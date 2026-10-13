Dari kejayaan di Real Madrid menuju tantangan baru: Carvajal resmi memulai perjalanan pasca-Real Madrid

Getafe memastikan transfer Dani Carvajal, mantan bek kanan Real Madrid, setelah presiden klub Angel Torres turun tangan untuk mengatasi kendala terakhir yang terkait dengan aturan financial fair play, dalam kesepakatan yang diwarnai berbagai komplikasi administratif dan finansial sebelum akhirnya tercapai persetujuan final, menurut laporan surat kabar Spanyol "AS".

La Liga sebelumnya menolak menyetujui angka-angka finansial yang diajukan untuk menuntaskan transfer tersebut, sehingga mendorong Torres memberikan jaminan pribadi guna menutupi selisih yang dipersyaratkan oleh regulasi keuangan. Langkah ini mengakhiri kebuntuan yang mengiringi negosiasi dalam beberapa hari terakhir dan membuka jalan bagi bergabungnya pemain tersebut ke tim.

Carvajal diperkirakan akan menerima gaji di bawah satu juta euro hingga akhir musim ini, sebuah penurunan besar dibandingkan gajinya sebelumnya di Real Madrid.

Kesepakatan ini mencerminkan keinginan pemain untuk melanjutkan kariernya di level tertinggi, dekat dengan tempat tinggalnya di Madrid, di bawah arahan pelatih Jose Bordalas yang memainkan peran penting dalam membujuknya untuk pindah ke Getafe.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, kontrak Carvajal hanya akan berlaku hingga akhir musim ini, sehingga memberi kedua belah pihak kesempatan untuk mengevaluasi pengalaman tersebut sebelum menentukan langkah selanjutnya.

Pemain tersebut dijadwalkan bergabung dengan latihan tim di kompleks olahraga klub sebagai persiapan memulai perjalanannya bersama rekan-rekan barunya.

Meski transfer telah tuntas, Carvajal tidak akan bisa tampil bersama Getafe di Liga Konferensi Eropa, setelah batas waktu pendaftaran pemain di UEFA berakhir pada periode saat negosiasi tersendat. Hal itu berarti ia tidak akan hadir di kompetisi Eropa musim ini.

Sementara di level domestik, debut bek Spanyol itu bisa jadi bertepatan dengan laga menghadapi Rayo Vallecano yang dijadwalkan pada Senin, 19 Oktober, dalam derbi Madrid di Stadion Coliseum Alfonso Perez, apabila kesiapan teknis dan fisiknya telah lengkap serta staf kepelatihan menyetujui keikutsertaannya.