Satu hal yang pasti: karier Vitaly Janelt dari FC Brentford memang luar biasa. Ada beberapa fakta yang membuktikannya. Cukup ganjil bahwa seorang pemain profesional Jerman, yang sudah tampil 166 kali di Premier League (12 gol), belakangan bahkan dua kali memimpin timnya ke lapangan sebagai kapten dan termasuk salah satu jangkar lini tengah paling andal di Inggris, pada usia 28 tahun belum pernah memainkan satu pun laga internasional maupun Bundesliga.

Janelt hanya 54 kali bermain di level profesional Jerman, yakni dari 2017 hingga 2020 bersama VfL Bochum. Namun kini, pemain kelahiran Hamburg itu masuk sebagai salah satu dari 11 nama baru dalam skuad tim nasional racikan pelatih Jerman Jürgen Klopp dan bisa menjalani debutnya pada Kamis melawan Serbia. Padahal, hampir tepat sepuluh tahun lalu, sempat terlihat seolah perjalanan Janelt di DFB akan berakhir sebelum benar-benar dimulai.

Pada musim gugur 2016, Janelt berada di Albania bersama tim U-19 Jerman untuk laga kualifikasi Piala Eropa. Bersama rekan setimnya saat itu di RB Leipzig, Idrissa Toure, Janelt diduga membawa shisha ke kamar hotel dan mengisapnya. Saat keduanya berada di sesi latihan, muncul bekas terbakar di kamar tersebut. Apa yang sebenarnya terjadi secara rinci masih belum terungkap hingga hari ini.

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Skandal shisha Vitaly Janelt: Apa konsekuensinya di RB Leipzig?

Konsekuensinya tentu langsung menyusul: kedua remaja itu dipulangkan lebih awal, di mana mereka disambut Ralf Rangnick yang murka di Leipzig. Ia bertindak tegas, mengeluarkan Janelt dan Toure dari akademi muda serta asrama, dan mencoret mereka sepenuhnya dari latihan tim maupun pertandingan hingga akhir tahun.

Selain itu, ada denda dan ratusan jam kerja sosial di sebuah taman kanak-kanak dengan shift pukul 07.00 hingga 15.00. Hukuman tersebut saat itu memicu perdebatan, terutama karena kedua pemain muda itu membantah insiden tersebut dengan keras. Mereka menyatakan tidak membawa dan mengisap shisha itu sendiri, melainkan telah menyerahkan kamar tersebut kepada pemain lain, termasuk talenta BVB berusia 18 tahun, Felix Passlack.

Namun, dalam urusan disiplin, Janelt dan Toure bukan sosok tanpa catatan. Duo itu kabarnya berulang kali terlambat datang ke latihan atau memesan pizza ke asrama tanpa izin. Dengan jarak waktu satu dekade, Janelt beberapa hari lalu mengenang kembali skandal itu seperti ini: "Pada akhirnya, sekarang saya sepuluh tahun lebih tua. Saya punya seorang putri kecil, semua orang pada akhirnya akan tumbuh dewasa. Terutama para laki-laki. Perempuan sedikit lebih tenang dalam urusan bikin ulah. Saya rasa setiap orang harus mengambil pelajaran dari kesalahan itu. Saya menyadarinya relatif cepat. Yang sudah terjadi, ya sudah terjadi."

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Vitaly Janelt pindah ke FC Brentford hanya dengan 600.000 euro

Janelt yang berkaki kiri kemudian mencoba memulai lagi di Bochum di 2. Bundesliga, tetapi dalam tiga setengah tahun itu ia jauh dari status pemain inti. Di Brentford, situasinya langsung sangat berbeda.

Dengan nilai yang menurut standar Inggris terbilang receh, yakni 600.000 euro, Janelt pindah ke London barat dan Championship enam tahun lalu. Di sana, gelandang bertahan itu langsung berkembang menjadi pemain kunci dan membantu The Bees meraih promosi pertama ke Premier League dalam sejarah klub pada musim debutnya.

Di kasta tertinggi pun Brentford bertahan dengan meyakinkan, sementara Janelt menjadi sosok tak tergantikan di lini tengah defensif. Hampir di setiap musim, ia secara konsisten membukukan setidaknya 30 penampilan. Hanya pada musim lalu ia sempat terhambat cukup lama akibat patah tulang metatarsal. Namun Janelt berjuang kembali dan sudah lama menikmati respek tertinggi di dalam tim.

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Apa kekuatan Vitaly Janelt?

Di Brentford, Janelt adalah pemutus serangan yang kuat secara fisik dalam duel, mengorganisasi pertahanan, dan menata permainan dari bawah lewat ketenangannya menguasai bola. Pelatih The Bees, Keith Andrews, memujinya sebagai "lem" yang menyatukan semuanya. Permainan Janelt memang tidak terlalu mencolok, tetapi saat ia tak bisa dimainkan, barulah terlihat betapa tinggi nilainya bagi tim. Pada awal tahun ini, ia memperpanjang kontraknya hingga 2030.

"Kualitas individu bisa dibeli, mentalitas dan kekompakan tidak," katanya, dan terdengar seperti Klopp: "Kalau sebuah tim tidak bekerja keras bersama-sama, sulit untuk bisa kompetitif." Tentang dirinya, Janelt berkata: "Saya pikir saya bagus untuk sebuah tim, saya melihat diri saya sebagai pemain tim. Saya melakukan pekerjaan kotor untuk para pemain di depan saya."

Meski Janelt menjadi juara Eropa bersama tim nasional U-21 Jerman pada 2021 sebagai pemain cadangan, pintu ke level tertinggi tetap tertutup baginya selama bertahun-tahun. Menjelang Piala Dunia 2022 di Qatar, ia disebut masuk dalam daftar misterius 55 pemain milik Hansi Flick.

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Vitaly Janelt berpeluang debut untuk tim DFB melawan Serbia

"Di klub yang tenang seperti Brentford, yang di Jerman tidak terlalu banyak masuk radar, tidak mudah untuk datang ke sorotan. Tentu saya ingin sudah mendapat kesempatan lebih awal dan berharap punya peluang," kata Janelt. "Brentford bukan Chelsea, Manchester United, atau Manchester City, itu jelas saya tahu. Pada satu titik saya sudah tidak ingin lagi membicarakan hal itu dalam wawancara. Kalau pelatih menginginkan saya, ya dia menginginkan saya. Kalau tidak, ya tidak. Saya tidak marah kepada siapa pun. Setiap pelatih punya idenya sendiri."

Bahwa kini ia membutuhkan sosok seperti Klopp sebelum akhirnya pertama kali dipanggil ke skuad senior, kemungkinan juga berkaitan dengan kerja panjang sang pelatih di FC Liverpool di Inggris dan "mungkin bagus untuk saya", harap Janelt. "Saya sangat senang sekarang ada di sini di usia 28 tahun. Ini mungkin salah satu kesempatan terakhir bagi saya untuk ikut dalam satu atau dua turnamen besar."

Karena duet gelandang bertahan Joshua Kimmich dan Felix Nmecha dalam dua pertandingan pertama di bawah Klopp tidak tampil terlalu baik dan tim DFB kekurangan gelandang nomor enam murni yang kuat dalam permainan maupun duel, sangat mungkin Janelt akan mendapat kesempatan pembuktian pertamanya di Munich. Itu akan menjadi ganjaran yang pantas, sepuluh tahun setelah skandal di Shkodra, untuk perjalanan karier yang terjal sekaligus tidak biasa.

Vitaly Janelt: Data performa karier profesionalnya