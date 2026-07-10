Dari kedekatan hingga perpecahan... Casillas mengungkit kembali kisah Mourinho setelah bertahun-tahun bungkam

Kiper asal Spanyol, Iker Casillas (45 tahun), mengungkap kisah-kisah di balik layar yang belum pernah diungkapkan sebelumnya dari kariernya yang sarat gelar, dalam wawancara panjang dengan surat kabar Prancis "L'Équipe". Dalam wawancara tersebut, ia membahas momen-momen penting saat ia menjuarai Piala Dunia 2010, serta hubungannya yang tegang dengan pelatih asal Portugal, José Mourinho.

Kiper Real Madrid itu mengenang kembali final Piala Dunia 2010 melawan Belanda, saat ia menyelamatkan timnas negaranya dengan penyelamatan luar biasa terhadap Arjen Robben dalam situasi satu lawan satu yang menentukan, sambil berkata: “Saya menunggu sebisa mungkin hingga merasa dia mampu melewati saya, lalu saya mencoba maju sedikit karena saya tahu kecepatannya yang luar biasa… Mungkin dia melihat Juan Capdevila dan Carles Puyol kembali, sehingga konsentrasinya sedikit terganggu; biasanya dalam sepuluh situasi serupa, dia mencetak sembilan gol.”

Casillas juga mengungkap krisis internal yang mengancam timnas Spanyol setelah Euro 2008, akibat ketegangan antara Real Madrid dan Barcelona yang merembet ke barisan “La Roja”, sambil menjelaskan: “Suasana buruk itu merembet ke tim nasional, dan terlihat jelas dalam sesi latihan, saat makan, bahkan di dalam pesawat,” sambil menyebutkan bahwa sebuah panggilan telepon dengan Xavi Hernández membantu mengubah keadaan dan membuka jalan menuju kemenangan di Euro 2012.

Saat berbicara tentang hubungannya dengan Mourinho selama masa mereka bersama di Real Madrid, Casillas mengakui dengan jujur: “Dengan José, itu seperti pernikahan yang berakhir buruk,” sambil mengenang bahwa tahun pertama berjalan lancar, namun hubungan tersebut perlahan memburuk hingga berujung pada pengeluaran dirinya dari skuad inti, sambil menegaskan bahwa hubungan mereka saat ini sudah bersahabat: "Jika kami bertemu, kami saling menyapa, dan kami bisa duduk di meja yang sama serta berbincang tanpa masalah apa pun."

Dalam cuplikan yang menarik, kiper termuda yang pernah menjuarai Liga Champions ini mengungkapkan bahwa ia sempat mempertimbangkan untuk mencalonkan diri sebagai presiden Federasi Sepak Bola Kerajaan Spanyol pada tahun 2020 setelah pensiun, namun ia mengurungkan niat tersebut setelah menyadari sifat persaingan untuk posisi tersebut, sambil berkata dengan jujur: "Saya menyadari bahwa itu adalah jabatan yang sangat didambakan, dan orang-orang mampu melakukan apa saja demi mendapatkannya... Saya tidak menyukai suasananya."