Pada malam sepak bola yang kembali digelar di Salzburg, pelatih asal Spanyol Luis Enrique membuktikan bahwa ia tidak mengenal kebetulan atau lonjakan sesaat dalam dunia si kulit bundar, setelah meraih gelar baru bersama raksasa Prancis, Paris Saint-Germain.

Paris Saint-Germain menjuarai Piala Super Eropa untuk musim kedua secara beruntun, setelah mengalahkan klub Inggris Aston Villa (2-1), dalam pertandingan yang digelar pada Rabu malam ini, di Stadion "Red Bull Arena" di Salzburg, Austria.

Dengan demikian, Enrique menambahkan gelar kedua bagi Saint-Germain di turnamen tersebut, mengukuhkan dominasi Paris di kancah Eropa secara beruntun, sekaligus menempatkan namanya sejajar dengan legenda kepelatihan di Benua Biru, dengan Zinedine Zidane asal Prancis di barisan terdepan.

Kemenangan ini bukan sekadar piala baru yang ditambahkan ke lemari trofi Parc des Princes, melainkan pernyataan resmi tentang terbentuknya "era luar biasa" di Eropa, yang mengingatkan pada era dominasi Madrid yang terkenal di bawah kepemimpinan Zinedine Zidane (2016-2018), ketika ia meraih 3 gelar Liga Champions beruntun, bersama dua gelar Piala Super Eropa secara beruntun.

Dari Individualisme Menuju Sistem Kolektif yang Baja

Kesuksesan sejati dalam perjalanan Enrique terletak pada cara ia membangun kejayaan ini. Ketika Zinedine Zidane mengambil alih kendali di Real Madrid pada Januari 2016 menggantikan Rafa Benitez, ia menemukan skuad yang lengkap di segala lini dan dipenuhi bintang, dengan Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Karim Benzema, Toni Kroos, dan Luka Modric di barisan terdepan.

Kejeniusan Zidane saat itu terletak pada "mengelola para bintang", memaksakan ketenangan psikologis, dan menempatkan kepentingan tim di garis depan, sehingga keberhasilan pun tercapai setelahnya.

Sebaliknya, Enrique mengambil alih Paris Saint-Germain pada musim panas 2023 di tengah reruntuhan proyek bintang-bintang besar, setelah berakhirnya era nama-nama sekelas Lionel Messi dan Neymar da Silva, serta kemudian Kylian Mbappe.

Enrique tidak lari dari tanggung jawab, tetapi memanfaatkan kepergian "para bintang penebar gol" untuk membangun sistem kolektif yang ketat, berlandaskan pressing tinggi dan komitmen taktis yang mutlak, sehingga Paris berubah dari tim yang bertumpu pada solusi individu menjadi mesin yang tak kenal ampun.

Keajaiban Zidane dan Mimpi Enrique

Dalam sejarah modern sepak bola Eropa, Zidane menorehkan sejarah ketika membawa Real Madrid menjuarai Liga Champions Eropa dalam tiga edisi beruntun (2016, 2017, dan 2018).

Enrique hadir untuk menghidupkan kembali konsep luar biasa ini di Prancis; ia membawa Paris Saint-Germain menjuarai Liga Champions dalam dua edisi beruntun (2025 dan 2026), setelah epos taktis yang menyingkirkan raksasa-raksasa benua, dengan Arsenal sebagai yang terakhir di final.

Sama sekali tidak mudah memberikan motivasi besar bagi tim yang telah mencapai puncak Eropa dua kali beruntun, untuk menjalani pertandingan seperti Piala Super Eropa di awal musim dengan sepenuh kekuatan.

Di sinilah menonjol kepribadian kepemimpinan yang kuat dari para pelatih. Sebagaimana Zidane menanamkan budaya bangkit dan tantangan yang tegas kepada para pemainnya hingga menit terakhir, Paris Saint-Germain bersama Enrique menunjukkan ketangguhan dan kemampuan luar biasa dalam mengendalikan laga-laga final serta menangani tekanan pertandingan besar dengan efektivitas yang sama.





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Imperium Angka: Enrique Menyaingi Zidane

Dengan tambahan Piala Super Eropa malam ini, Enrique tidak hanya berhenti pada batas menyamai pencapaian Paris, tetapi juga memasuki benteng legenda historis para pelatih di Eropa.

Enrique sebelumnya telah mencapai gelar Liga Champions Eropa ketiga dalam karier kepelatihannya: bersama Barcelona 2015 dan bersama Paris 2025 dan 2026, menyamai rekor Zinedine Zidane, Pep Guardiola, dan Bob Paisley.

Enrique juga bergabung dengan daftar pelatih yang mempertahankan gelar Piala Super Eropa dan Liga Champions dalam tahun-tahun beruntun, bersama Arrigo Sacchi dan Zinedine Zidane.

Kepribadian Baja dan Menaklukkan Tekanan Media

Kesamaan terdalam antara Zidane dan Enrique tercermin dalam ketenangan dan kendali di bawah tekanan. Zidane menghadapi media dengan ketenangan yang mampu meredam segala krisis, sementara Enrique menghadapi media Prancis yang sulit dengan kepribadian tegas yang tidak berbelit-belit.

Antara pengelolaan cerdas Zidane atas harga diri para bintang dan pengembangan keseimbangan taktis, dengan revolusi menyeluruh Enrique dalam membangun tim tanpa nama-nama besar, pelatih asal Spanyol itu malam ini membuktikan bahwa dominasi Paris bukan lagi lonjakan sesaat, melainkan imperium sepak bola yang berkelanjutan yang telah mengakarkan budaya kemenangan, menegaskan bahwa "Zizou" tidak lagi berkicau sendirian di langit Benua Biru.