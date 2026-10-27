Dari Kane hingga Mbappe dan Yamal: Gala Ballon d'Or Menjelma Jadi Pameran Jam Tangan Mewah

Acara Ballon d'Or yang digelar kemarin, Senin, di London, menyita perhatian besar dunia, mengingat nama-nama besar yang masuk dalam daftar nominasi berbagai penghargaan.

Di tengah fokus pada hasil, perilaku para bintang, serta reaksi mereka, ada juga yang menaruh perhatian pada hal lain, di luar konteks sepak bola.

Sebuah laporan yang dimuat oleh akun "calf" di Facebook, yang berfokus pada jam tangan mewah, menyoroti jam tangan yang dikenakan para bintang yang hadir di acara Ballon d'Or, dengan menyajikan rincian yang detail mengenai jam-jam tersebut.

Akun itu menuliskan: "Beberapa jam tangan yang tampil di acara Ballon d'Or.. Acara penganugerahan penghargaan sepak bola paling terkenal ini mengumpulkan sejumlah jam tangan paling memukau dari dunia industri jam tangan mewah, termasuk jam tangan dari merek-merek seperti Rolex, Richard Mille, Patek Philippe, Hublot, IWC, serta H. Moser & Cie."

Laporan itu merinci jam tangan yang dikenakan sejumlah tamu paling menonjol di acara tersebut sebagai berikut:

Harry Kane: Rolex Cosmograph Daytona dari emas putih, dengan dial batu obsidian dan batu safir - nomor referensi 126599TSA

Ousmane Dembele: Richard Mille RM 55-01, mesin kuarsa putih dengan pengisian manual TPT

Lamine Yamal: Richard Mille RM 67-01, mesin otomatis ultra-tipis dari emas rose.

Penyanyi Burna Boy: Patek Philippe Nautilus Chronograph dari emas rose - nomor referensi 5980/1R-001

Luis Figo: jam tangan Hublot Classic Fusion Chronograph King Gold - nomor referensi 521.OX.1181.RX

Thierry Henry: jam tangan Patek Philippe Nautilus, dimodifikasi dengan karbon oleh DiW

Kylian Mbappe: jam tangan Hublot Classic Fusion Tributo Yellow Gold - nomor referensi 262.VX.1130.RX.MDM

Rodri: jam tangan IWC Portugieser Perpetual Calendar 44 "Silver Moon" - nomor referensi IW503701

Ronaldo Nazario: jam tangan H. Moser & Cie. Endeavour Tourbillon Concept Vantablack — nomor referensi 1804-0403







