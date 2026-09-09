Sesaat sebelum penutupan periode transfer, kabar itu mulai beredar: Juventus Turin disebut tengah mempertimbangkan peminjaman Woltemade. Tak lama kemudian, kepindahan pemain tim nasional Jerman itu ke raksasa Italia tersebut untuk musim ini pun rampung. Opsi pembelian tidak disepakati. Artinya, Woltemade akan kembali ke Inggris pada musim panas 2027, tempat ia masih terikat kontrak hingga 2031.

Kesepakatan ini memang terjadi cukup mengejutkan. Meski pemain 24 tahun itu sempat dikaitkan dengan kepindahan ke BVB atau ke Barcelona pada bursa transfer musim panas, belakangan situasinya justru tampak lebih mengarah pada bertahannya sang penyerang di Magpies.

Menurut Sport Bild, Woltemade sendiri tidak mengupayakan pergantian klub, tetapi ia disebut "sangat kesal" ketika mendapati dirinya berada di bangku cadangan pada laga kandang pembuka musim melawan FC Liverpool. Woltemade disebut-sebut benar-benar mempertanyakan apakah ia masih akan memainkan peran di bawah pelatih baru Matthias Jaissle, apalagi gaya bermain sang pelatih dengan banyak umpan panjang kabarnya sama sekali tidak ia sukai.

Newcastle mengupayakan transfer "di belakang punggung Woltemade"

Menurut laporan tersebut, kecurigaan Woltemade tampaknya tidak sepenuhnya keliru. Jaissle disebut tidak puas dengan performa kompatriotnya dari Jerman itu sepanjang pramusim, tulis Sport Bild. Selain itu, klub juga disebut mencoba mendorong transfer "di belakang punggung Woltemade".

Awalnya, situasi itu tampak tidak akan mengarah ke mana-mana karena sang pemain sendiri sama sekali tidak memikirkan perpisahan dari Newcastle. Perubahan disebut terjadi seiring kekesalan Woltemade dan ketertarikan dari Juventus.

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Woltemade menjalani debut untuk Juve: Hanya cadangan bagi Kolo Muani?

Bersama klub Italia itu, mantan pemain Stuttgart tersebut menjalani debutnya akhir pekan lalu di Serie A dalam laga besar melawan AC Milan. Woltemade masuk sebagai pemain pengganti untuk 15 menit terakhir dan membantu Bianconeri mengubah ketertinggalan 0:1 menjadi hasil imbang 1:1. Peluangnya untuk menjadi starter tetap di bawah pelatih Luciano Spalletti saat ini masih sulit dinilai. Sang pelatih di lini depan mengandalkan mantan pemain Frankfurt, Randal Kolo Muani, yang saat ini namun belum mampu meyakinkan.

Pada musim panas 2025, Woltemade pindah ke Newcastle dengan gegap gempita senilai 75 juta euro, setelah sebelumnya FC Bayern dan VfB Stuttgart lama bersaing memperebutkan penyerang jangkung itu.

Bersama Magpies, Woltemade menikmati awal yang luar biasa di bawah pelatih Eddie Howe dengan empat gol dalam lima penampilan pertamanya di Premier League. Namun seiring waktu, performanya menurun dan Woltemade kehilangan tempat utamanya. Dalam 53 pertandingan kompetitif sejauh ini untuk Newcastle di semua ajang, ia mencatatkan 11 gol dan enam assist.



