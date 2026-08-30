Dari jantung Tunisia: Youssef En-Nesyri menghadapi tuduhan mengejutkan gara-gara Houssem Aouar!

Youssef En-Nesyri, penyerang asal Maroko yang membela Al Ittihad Saudi, mendapat tudingan mengejutkan dari salah satu bintang sepak bola Tunisia, terkait pemain Aljazair Houssem Aouar, usai hasil imbang melawan Al Fateh (0-0), Sabtu kemarin, dalam pekan keempat Liga Roshn.

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Aouar tampil bersama Al Ittihad dalam laga menghadapi Al Fateh, yang berakhir dengan imbang tanpa gol, sehingga pemain internasional Aljazair itu terus menampilkan level yang lebih rendah dari yang dinantikan para pendukung "El Amid" sejak ia bergabung dengan tim.

Tarek Dhiab menilai bahwa Aouar membutuhkan posisi yang lebih dekat ke penyerang, tepatnya di peran "9.5", agar ia mampu memanfaatkan kemampuannya bergerak di antara lini, menciptakan peluang, dan mendekati kotak penalti, ketimbang ditempatkan di area yang mengurangi pengaruh ofensifnya.

Analis "Thmanyah" itu menjelaskan bahwa keberhasilan Aouar di posisi tersebut menuntut adanya penyerang yang mobile di depannya, sesuatu yang menurutnya belum cukup terpenuhi bersama Youssef En-Nesyri asal Maroko, yang hingga kini belum menunjukkan level yang diharapkan bersama Al Ittihad dan belum mencapai keselarasan penuh dengan sistem permainan tim.

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Menurut pandangan Dhiab, ketidakmampuan En-Nesyri beradaptasi dengan Al Ittihad berdampak langsung pada Aouar, karena pergerakan ujung tombak dan pembukaan ruang di depannya merupakan faktor utama dalam memaksimalkan kemampuan gelandang Aljazair itu, sementara ketiadaan ruang tersebut membuatnya tampil jauh dari area yang berpengaruh.

Dhiab menilai bahwa solusi atas masalah Aouar bukanlah dengan membebankan tanggung jawab menurunnya performa hanya kepada sang pemain, melainkan dengan menemukan penempatan yang tepat baginya serta mengaitkan perannya dengan pergerakan penyerang. Ia menegaskan bahwa memperbaiki keselarasan antara Aouar dan En-Nesyri dapat mengembalikan pemain Aljazair itu ke wujud yang dinantikan para pendukung Al Ittihad dan memberikan tim solusi ofensif yang lebih efektif pada pertandingan-pertandingan mendatang.