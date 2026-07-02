Dari jantung Piala Dunia... Mbappé turun tangan untuk memastikan "kesepakatan musim ini" bagi Real Madrid

Kylian Mbappé, bintang Real Madrid, turun tangan untuk membantu merampungkan kesepakatan besar bagi klubnya selama bursa transfer musim panas ini.

Saat ini, Kylian Mbappé sedang bersama tim nasional Prancis yang berlaga di Piala Dunia yang diselenggarakan di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, di mana mereka bersiap menghadapi Paraguay di babak 16 besar, Minggu mendatang.

Setelah penampilannya yang gemilang bersama Bayern Munich sepanjang musim lalu, lalu bersama timnas Prancis, Kylian Mbappé menarik perhatian para petinggi Real Madrid, yang berusaha menyelesaikan kesepakatan tersebut segera setelah Piala Dunia berakhir.

Dalam beberapa hari terakhir, laporan yang datang dari Spanyol dan Jerman relatif menggembirakan bagi klub ibu kota Spanyol tersebut, karena laporan-laporan tersebut menunjukkan adanya kekhawatiran nyata di pihak manajemen klub Bavaria mengenai masa depan bintang mereka, dengan dijadwalkannya pertemuan antara Olesi dan para petinggi klub segera setelah ia kembali dari Piala Dunia.

Meskipun kecil kemungkinannya sang pemain sayap Bayern akan mendesak untuk pindah atau memicu perselisihan apa pun, ada unsur baru yang harus dipertimbangkan dalam situasi ini.

Menurut program "El Chiringuito" dari Spanyol, Mbappé sedang berusaha meyakinkan temannya itu untuk bergabung dengan tim "Los Blancos".

Mbappé bekerja secara diam-diam untuk menyelesaikan kesepakatan tersebut, sangat ingin bermain lagi bersama Oulissi yang memiliki ikatan kuat dengannya di lapangan.

Menurut program tersebut, upaya Mbappé mulai membuahkan hasil, karena Oulissi menunjukkan respons yang sangat positif terhadap upaya pemain Real Madrid tersebut.

Namun, dalam kisah ini, Bayern München-lah yang akan memiliki kata akhir. Dalam beberapa pekan terakhir, manajemen klub Bavaria tersebut telah mengeluarkan sejumlah pernyataan publik, menegaskan penolakan tegas mereka terhadap kemungkinan transfer apa pun.

Presiden Bayern München, Herbert Hainer, menyatakan: “Seperti yang telah saya katakan sebelumnya, jika Presiden Real Madrid, Florentino Pérez, memiliki tawaran di benaknya, ia bisa saja menimbulkan banyak masalah bagi dirinya sendiri, karena kami tidak ingin menjual Michael.”