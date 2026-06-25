Dari jantung Piala Dunia... Manchester City berada di ambang kesepakatan termahal dalam sejarah Liga Premier

Manchester City hampir menyelesaikan transfer termahal dalam sejarah Liga Primer Inggris selama bursa transfer musim panas ini, dengan merekrut gelandang Nottingham Forest, Elliot Anderson.

Anderson menjadi pemain inti di timnas Inggris asuhan pelatih Thomas Tuchel, dan tampil dalam dua pertandingan pertama The Three Lions di Piala Dunia 2026, yaitu saat menang atas Kroasia (4-2) dan imbang tanpa gol melawan Ghana.

Nottingham Forest telah menolak dua tawaran untuk gelandang Inggris tersebut, dan bersikeras meminta nilai transfer total sekitar 130 juta poundsterling, yang akan menjadikan Anderson sebagai transfer termahal dalam sejarah Liga Premier, menurut surat kabar Inggris "Daily Mail".

Surat kabar tersebut juga menyebutkan bahwa kedua klub kini akan melakukan pembicaraan lebih lanjut yang, jika berhasil, dapat mengarah pada penyelesaian kesepakatan tersebut.

Transfer Alexander Isak dari Newcastle ke Liverpool musim panas lalu dianggap sebagai yang termahal dalam sejarah Liga Premier, dengan nilai 125 juta poundsterling.

Sementara itu, Manchester United juga tertarik untuk merekrut Anderson, namun ia telah lama menjadi target utama lini tengah City sejak tahun lalu, ketika menjadi jelas bahwa kapten Bernardo Silva akan mengakhiri kontraknya dan hengkang sebagai pemain bebas transfer.

Perekrutan pemain berusia 23 tahun ini akan menjadi pernyataan dari Manchester City dalam rangka mempersiapkan era pasca-Pep Guardiola.

Anderson dipandang sebagai gelandang yang tepat yang dapat berkembang pesat dalam gaya permainan yang disukai Enzo Maresca, yang dijadwalkan akan menggantikan Guardiola dengan kontrak tiga tahun setelah pembicaraan mengenai kompensasi dengan klub lamanya, Chelsea.



