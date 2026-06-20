Dari jantung Jeddah... Peringatan dari Spanyol terkait beton Saudi di Piala Dunia

Ramón Planes, penasihat olahraga asal Spanyol untuk klub Al-Ittihad, memperingatkan tentang ancaman yang ditimbulkan oleh tim nasional Arab Saudi menjelang laga yang dinanti melawan Spanyol pada putaran kedua babak penyisihan grup Piala Dunia 2026, sambil menyoroti bahwa tim “Al-Akhdar” memiliki potensi yang memungkinkannya untuk merepotkan lawan mana pun.

Timnas Saudi Arabia sedang bersiap menghadapi ujian berat melawan timnas Spanyol, pada Minggu malam, dalam pertandingan di mana timnas Saudi Arabia berupaya melanjutkan hasil positifnya setelah meraih hasil imbang yang berharga melawan Uruguay pada babak pertama turnamen tersebut.

Dalam pernyataan yang dilansir oleh stasiun radio Spanyol “Onda Cero”, Planes menegaskan bahwa pertandingan melawan Arab Saudi mungkin akan sangat mirip dengan pertandingan yang dilalui timnas Spanyol melawan Cape Verde, namun ia berpendapat bahwa timnas Arab Saudi memiliki kemampuan menyerang yang lebih besar serta kemampuan yang lebih jelas dalam beralih ke serangan dengan cepat.

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Penasihat olahraga federasi tersebut menjelaskan bahwa tim Hijau memiliki pemain yang mampu memanfaatkan ruang dan bermain dengan lebih berani, yang mungkin akan menghadirkan tantangan berbeda bagi tim nasional Spanyol dibandingkan dengan pertandingan-pertandingan sebelumnya.

Planes menyoroti bahwa timnas Saudi Arabia menampilkan performa yang baik dalam pertandingan pembuka melawan Uruguay, menegaskan bahwa tim tersebut hampir meraih kemenangan dan mengantongi tiga poin seandainya bukan karena beberapa detail yang menghalangi hal tersebut.

Ia menambahkan bahwa salah satu kekuatan utama tim nasional Saudi terletak pada stabilitas taktis dan kekompakan antar pemain, sambil menjelaskan bahwa skuad inti tim tersebut masih mencakup sejumlah besar pemain yang turut serta dalam Piala Dunia 2022, yang memberikan tim pengalaman tambahan dalam menghadapi tekanan dan pertandingan-pertandingan besar.

Mengenai hal ini, ia mengatakan: “Timnas Saudi memiliki pertahanan yang kokoh dan kemampuan untuk beralih serangan, yang akan sangat menyulitkan Spanyol.”

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Planes juga memuji perkembangan yang dialami sepak bola Arab Saudi dalam beberapa tahun terakhir, dengan menganggap bahwa apa yang terjadi saat ini merupakan bagian dari proyek jangka panjang yang bertujuan untuk mengembangkan olahraga secara umum dan sepak bola secara khusus di Kerajaan.

Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa Arab Saudi memiliki warisan sepak bola yang besar di kawasan ini, sambil berkata: “Ada proyek yang sangat jelas untuk pertumbuhan negara, olahraga, dan sepak bola. Mereka ingin mengandalkan para ahli untuk mengembangkan permainan ini, karena Arab Saudi adalah negara yang memiliki tradisi dan sejarah sepak bola terbesar di kawasan ini, dan hal ini tercermin hari ini pada perkembangan tim nasionalnya serta kemampuannya bersaing di turnamen-turnamen besar.”