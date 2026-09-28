Timnas Arab Saudi memasuki laga yang dinanti-nantikan melawan Irak pada matchday ketiga sekaligus terakhir fase grup turnamen "Piala Teluk 27", dengan keunggulan mental yang terkait dengan nama Graham Arnold, pelatih kepala timnas Irak, yang tengah mencari kemenangan pertamanya atas Arab Saudi setelah gagal meraih kemenangan dalam tiga pertemuan sebelumnya melawan timnas Arab Saudi.

Pertandingan Selasa ini menjadi laga keempat dalam perjalanan Arnold melawan Arab Saudi, setelah ia menghadapi Arab Saudi dua kali saat menjadi pelatih timnas Australia, kemudian menjalani pertemuan ketiga melawan mereka selama menukangi timnas Irak, tanpa mampu meraih kemenangan dalam satu pun laga tersebut, sehingga pertemuan-pertemuan sebelumnya berubah menjadi kenangan yang tidak menguntungkan bagi pelatih asal Australia itu jelang laga baru.

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Pertemuan pertama Arnold melawan Arab Saudi terjadi pada kualifikasi Asia menuju Piala Dunia 2022, ketika timnas Australia di bawah asuhannya bermain imbang tanpa gol melawan Arab Saudi di Sydney, sebelum kedua timnas kembali bertemu di Jeddah, dan timnas Arab Saudi berhasil memenangi pertandingan lewat gol yang dicetak Salem Al-Dawsari dari titik penalti.

Arnold kembali menghadapi Arab Saudi untuk ketiga kalinya pada babak play-off Asia menuju Piala Dunia 2026, namun pertemuan itu juga berakhir imbang tanpa gol di Jeddah, hasil yang memberikan Arab Saudi tiket lolos ke Piala Dunia, sementara timnas Irak melaju ke play-off antarbenua untuk mencari tiket lolos.

Pertemuan-pertemuan ini memiliki arti khusus bagi timnas Arab Saudi, yang menjalani tiga pertandingan sebelumnya melawan Arnold di bawah asuhan pelatih asal Prancis, Hervé Renard, dan berhasil menghindari kekalahan, meraih satu kemenangan dan dua hasil imbang, sehingga kenangan pelatih asal Australia itu melawan Arab Saudi tetap terkait dengan hasil-hasil yang tidak mampu memecah ketangguhan timnas Arab Saudi.

Meski kondisinya berbeda kali ini, Arnold memasuki pertemuan keempat melawan Arab Saudi dengan tuntutan meraih hasil positif bersama Irak, terlebih peluang Irak untuk lolos ke semifinal masih menggantung, sementara Arab Saudi menjalani laga ini setelah lebih dulu memastikan tiket lolos ke babak berikutnya.

Di antara keinginan Arnold untuk mengakhiri catatan negatifnya melawan timnas Arab Saudi, dan upaya Arab Saudi untuk melanjutkan perjalanan di "Piala Teluk 27" dengan mental tinggi, pertemuan-pertemuan sebelumnya kembali memberikan dorongan mental bagi timnas Arab Saudi sebelum peluit dibunyikan, sehingga Arnold sendiri kini berada di hadapan ujian baru yang mungkin akan menentukan apakah ia akhirnya berhasil mengubah gambaran yang selama ini terkait dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya melawan Arab Saudi.