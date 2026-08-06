Mereka yang sudah cukup lama mengikuti dinamika seputar olahraga paling indah di dunia tentu masih sangat ingat betapa membosankannya situasi yang kerap terasa ketika si kulit bundar berhenti bergulir selama berminggu-minggu pada jeda musim panas dan musim dingin, dan kita menanti dengan penuh kerinduan agar masa tanpa sepak bola berakhir sehingga bola akhirnya kembali menggelinding di stadion.

Tentu saja, bahkan pada "masa itu" bursa transfer sudah ada. Dan tentu saja, antusiasme ketika klub kesayangan memperkenalkan nama baru yang menjanjikan sebagai rekrutan anyar tetap sama seperti yang umumnya masih terjadi hingga sekarang. Meski demikian, hiruk-pikuk di bursa transfer dan terutama pemberitaan media mengenainya sepenuhnya berbeda.

Tak jarang, klub-klub besar seperti Real Madrid, Bayern Munchen, atau Manchester United menghadirkan pemain baru secara benar-benar mengejutkan tanpa ada firasat apa pun dari para penggemarnya. Banjir rumor harian belum ada dalam bentuk seperti "masa itu", semuanya berjalan sedikit lebih lambat dan lebih tak mencolok dibanding yang terjadi sekarang. Atau setidaknya sampai pada momen ketika seorang Fabrizio Romano muncul ke panggung sekitar 15 tahun lalu dan sepenuhnya mengubah pemberitaan seputar sepak bola itu sendiri, tetapi terutama yang berada di luarnya, yakni soal bursa transfer.

Fabrizio Romano

Fabrizio Romano membangun nama sebagai jurnalis transfer

Pada 2011, Romano pertama kali mencuri perhatian ketika, sebagai jurnalis muda yang baru berusia 18 tahun, ia mempublikasikan informasi eksklusif soal kepindahan talenta La Masia saat itu, Mauro Icardi, dari Barcelona ke Sampdoria. Itu adalah "Here we go" besar pertama Romano, meski saat itu ia belum menyebutnya demikian. Setelah itu, ada tak terhitung banyaknya yang menyusul.

Dua tahun kemudian, ketika Icardi meninggalkan Genoa dan melanjutkan langkah ke Inter Milan, lagi-lagi orang pertama yang mengumumkan transfer tersebut adalah pria Italia kelahiran Napoli itu. Informasi terkait didapat Romano dari agen Icardi, yang sebelumnya ia kenal di Milan. Karena itulah, ia sudah mencium rampungnya kesepakatan itu jauh sebelum semua media mapan dan langsung membangun reputasi tertentu di negara asalnya.

Sejak 2012, Romano kemudian bergabung dengan Sky Italia dan bekerja di bawah arahan pakar transfer yang saat itu sudah sangat dikenal di industri, Gianluca Di Marzio. Hingga mengambil langkah menjadi independen pada 2018, ia menghabiskan waktunya terutama untuk membangun jaringan sendiri yang terdiri dari agen, petinggi klub, dan pemain, yang belakangan menjadi fondasi model jurnalisme transfernya yang bertumpu pada kecepatan dan eksklusivitas.

Terobosan final Romano paling lambat terjadi pada 2019. Sejak saat itu, ia secara konsisten memublikasikan tweet-nya dalam bahasa Inggris untuk menjangkau audiens yang lebih besar dan lebih luas di berbagai platform. "Here we go" legendarisnya sebagai penanda transfer yang telah rampung pun menjadi fenomena internet global sekaligus ciri khas pria Italia tersebut.

Berkat koneksinya yang sangat baik dengan pemain, penasihat, dan petinggi, Romano kerap menunjukkan insting tepat dalam mengumumkan perpindahan yang akan segera terjadi dan karena itu dengan cepat naik menjadi sumber paling tepercaya di bursa transfer di kalangan suporter. Jika "Here we go" datang dari Fabrizio, orang-orang tahu itu akan terjadi. Kepercayaan terhadap dirinya lebih besar daripada kepercayaan terhadap sejumlah rumah media mapan.

Kini Romano mengelola kanalnya sendiri dengan puluhan juta pengikut dan bekerja antara lain untuk Guardian dari Inggris serta perusahaan Amerika Serikat CBS Sports. Tingkat ketenarannya saat ini bahkan sudah sampai pada titik klub-klub profesional secara rutin merekrutnya untuk mengungkap perekrutan pemain baru dalam video pengumuman resmi di media sosial. Menurut pengakuannya sendiri, tak jarang para pemain menghubunginya lewat pesan langsung untuk menanyakan ke mana rekan setim mereka akan pindah atau siapa pelatih kepala baru mereka.

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Unggahan Fabrizio Ronano di Reddit diblokir

Sejak musim panas ini, angin berembus dari arah yang sedikit berbeda. Permintaan terhadap jurnalisme transfer berkualitas tinggi tampaknya masih belum surut sama sekali, yang sebetulnya menjadi kondisi terbaik bagi Romano untuk terus memoles monumennya sebagai guru transfer yang nyaris tak pernah salah. Namun, dalam persepsi publik, pria Italia itu sudah lama tidak lagi setak tergoyahkan seperti dulu. Kritik terhadap jurnalisme transfer yang kian merajalela terus membesar, tetapi terutama cara kerja dan metode Romano kini menghadapi perlawanan yang makin kuat.

Bukan baru kemarin pria Italia itu dituduh lebih mengutamakan kecepatan daripada prosedur jurnalistik yang bersih. Demi menghasilkan jangkauan dan dengan itu lebih banyak klik, Romano kerap memposting hasil pertandingan penting beberapa menit sebelum peluit akhir yang sebenarnya berbunyi, hanya untuk kemudian menghapusnya lagi apabila ada gol telat yang tercipta. Ia juga menerima kritik keras atas caranya menangani striker Liverpool yang telah wafat, Diogo Jota, terkait kematian tragis yang menimpanya ia mengunggah tak terhitung banyak postingan dan menghadapi tudingan ingin mengeksploitasi peristiwa tragis itu demi jangkauan dan pemasukan pribadi.

Platform Reddit bahkan menjatuhkan pemblokiran terhadap Romano pada akhir Juli tahun ini karena, menurut pandangan para moderator, ia "menerapkan praktik jurnalistik yang meragukan". Di subhalaman Reddit Soccer, unggahan dari pria Italia itu ke depan tidak lagi boleh digunakan sebagai sumber. Platform tersebut menjelaskan keputusan itu, antara lain, dengan "ketidakpuasan yang meningkat" dari banyak pengguna terhadap Romano.

Pada saat yang sama, ada pula kekhawatiran moral. Dalam pernyataannya tertulis: "Romano antara lain telah memberi Mason Greenwood, yang menuai kritik karena tuduhan pemerkosaan, sebuah platform." Bintang Inggris Greenwood ditangkap pada Januari 2022 atas dugaan pemerkosaan, penganiayaan, dan ancaman pembunuhan. Klubnya saat itu, Manchester United, menskorsnya. Sekitar satu tahun kemudian, pada Februari 2023, dakwaannya dibatalkan.

Transfer Yan Diomande memicu gelombang kritik keras terhadap Romano

Dan tentu masih ada pula "perseteruan" yang belum lama ini dipertontonkan di ruang publik antara Romano dan jurnalis transfer Sky, Florian Plettenberg. Pemicu hal itu adalah kepindahan Yan Diomande dari RB Leipzig ke Real Madrid yang sudah sangat dekat. Sementara Romano sudah sejak beberapa hari lalu mengunggah postingan wajib "Here we go"-nya dan dengan itu memberi kesan bahwa transfer tersebut sudah sepenuhnya beres, Plettenberg membantah dengan tegas dan menuduh pria Italia itu menjual informasi eksklusif milik orang lain sebagai miliknya sendiri.

Ketika Romano kemudian memublikasikan pesan pribadi keduanya dan menuduh reporter Sky itu bersikap munafik, situasi pun memanas. "Mungkin saya harus membagikan pesan-pesan dari beberapa tahun lalu, ketika Anda bertanya kepada saya: 'Bagaimana saya bisa meningkatkan jumlah pengikut saya?' atau 'Pekerjaan Anda adalah motivasi saya'," tulis Romano di akun X-nya. Plettenberg membalas: "Sebuah perkembangan yang menyedihkan. Tidak seperti Anda, saya akan memperlakukan percakapan kita secara rahasia. Dulu Anda adalah panutan bagi banyak orang. Juga bagi saya. Namun sayangnya, bagi saya Anda sudah bukan itu lagi. Saya hanya bersyukur bahwa saya sendiri bisa menjadi panutan bagi orang lain."

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Fabrizio Romano? "Memang faktanya tidak seperti itu"

Bahwa Plettenberg tanpa ragu menyentuh titik sensitif lewat kritiknya terhadap Romano, juga dikonfirmasi pada Rabu oleh direktur olahraga pelaksana RB Leipzig, Marcel Schäfer. "Saya paham bahwa ini adalah topik yang panas," jelasnya di sela-sela pemusatan latihan Die Bullen di Austria: "Tetapi pada dasarnya saya tidak ingin masuk lebih jauh ke dalam pembicaraan dengan klub-klub terkait. Jika kami punya sesuatu untuk diumumkan, maka kami akan melakukannya."

Namun, Schäfer tak bisa menahan diri untuk tidak melontarkan sindiran, khususnya terhadap pemberitaan terbaru Romano. "Yang jelas adalah satu atau dua orang yang disebut pakar transfer itu sudah memberitakannya tujuh sampai sepuluh hari lalu, bahwa sesuatu sudah 'done' atau 'Here we go'. Memang faktanya tidak seperti itu. Ada pembicaraan yang harus dilakukan dengan berbagai pihak yang terlibat."

Juga karena peran Romano, sepak bola modern dalam beberapa waktu terakhir semakin menjauh dari inti sejatinya, yakni permainan di atas lapangan, menuju sebuah ajang adu unggul di antara berbagai jurnalis transfer soal siapa yang bisa lebih cepat menjual informasi tertentu di platform mereka sendiri.

Kritik publik terhadap Romano setidaknya menunjukkan bahwa tren mulai bergerak menjauh dari konsumsi buta atas berita-berita semacam itu, mungkin menuju pendekatan yang sedikit lebih kritis dan lebih berkualitas. Kita akan melihat apakah guru transfer asal Italia itu akan menanggapi tudingan-tudingan tersebut dengan serius dan mempertanyakan praktiknya sendiri, atau apakah pesona seputar kemahatahuan Romano benar-benar telah lenyap untuk selamanya.