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Kiper Liverpool Alisson Becker merendah soal assist terbarunya untuk Alexander Isak saat menghadapi Club Brugge, sembari memuji penyelesaian sang penyerang. Menjelang penampilan ke-350 bersama klub dalam derbi Merseyside melawan Everton pada Minggu, kiper asal Brasil itu telah mencatatkan satu gol dan empat assist untuk Liverpool.

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Alisson menambah catatan assist Liga Champions bersama Liverpool

Kiper Liverpool Alisson Becker kembali menyumbang kontribusi dalam serangan pada kemenangan 3-0 di markas Club Brugge dalam Liga Champions, Kamis. Umpan panjangnya yang akurat membantu Alexander Isak mencetak gol ketiga. Itu merupakan assist pertama Alisson di kompetisi Eropa dan membuat catatan profesionalnya menjadi satu gol dan empat assist, semuanya bersama Liverpool.

Berbicara di AXA Training Centre pada Jumat menjelang penampilan ke-350 bersama klub dalam derbi Merseyside ke-249 di markas Everton pada Minggu, Alisson lebih memilih memuji kemampuan individu Isak ketimbang umpannya sendiri.

‘Assist itu bagian yang paling tidak penting!’

Alisson mengaku sudah melihat ruang di belakang pertahanan Brugge sebelumnya dalam pertandingan tersebut. Namun, pemain timnas Brasil itu menilai putaran badan dan penyelesaian Isak-lah yang mengubah tendangan panjangnya menjadi gol yang mengesankan.

"Itu penting. Bukan hal yang paling penting, tetapi tentu rasanya luar biasa," kata Alisson kepada Liverpoolfc.com. "Saya senang, tetapi yang lebih menyenangkan adalah bisa berkontribusi untuk tim dan para penyerang, untuk Alex, agar mereka terus mencetak gol sebanyak mungkin. Saya mencobanya beberapa kali sepanjang pertandingan karena peluang itu ada. Jadi, saya senang bisa menendang bola dengan baik dan Alex menyelesaikan sisanya sendiri. Itu gol yang luar biasa, assist-nya justru bagian yang paling tidak [penting] dari gol tersebut! Menurut saya, penyelesaiannya... putaran badan dan penyelesaiannya luar biasa."

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Catatan gol dan assist Alisson Becker bersama Liverpool

Sebelum memberi assist kepada Isak di Belgia, Alisson sudah dikenal lewat kontribusi pentingnya di area pertahanan lawan. Ia sebelumnya mencatatkan tiga assist di Liga Primer untuk Mohamed Salah, serta mencetak gol sundulan yang tak terlupakan pada masa tambahan waktu melawan West Bromwich Albion.

Gol vs West Bromwich Albion (16 Mei 2021, Liga Primer): Mencetak gol sundulan dramatis pada menit ke-95 dari sepak pojok Trent Alexander-Arnold untuk memastikan kemenangan 2-1. Ia menjadi kiper pertama dalam sejarah Liverpool yang mencetak gol dalam pertandingan kompetitif.

Mencetak gol sundulan dramatis pada menit ke-95 dari sepak pojok Trent Alexander-Arnold untuk memastikan kemenangan 2-1. Ia menjadi kiper pertama dalam sejarah Liverpool yang mencetak gol dalam pertandingan kompetitif. Assist vs Manchester United (19 Januari 2020, Liga Primer): Melepaskan umpan panjang dari kotak penaltinya sendiri dalam serangan balik menjelang akhir laga, yang dimanfaatkan Mohamed Salah untuk memastikan kemenangan 2-0.

Melepaskan umpan panjang dari kotak penaltinya sendiri dalam serangan balik menjelang akhir laga, yang dimanfaatkan Mohamed Salah untuk memastikan kemenangan 2-0. Assist vs Norwich City (19 Februari 2022, Liga Primer): Melepaskan tendangan gawang panjang langsung ke arah Salah untuk memastikan kemenangan 3-1.

Melepaskan tendangan gawang panjang langsung ke arah Salah untuk memastikan kemenangan 3-1. Assist vs Manchester City (16 Oktober 2022, Liga Primer): Mengirim bola dengan cepat saat lini belakang City lengah, membuat Salah lolos untuk mencetak gol penentu kemenangan 1-0.

Mengirim bola dengan cepat saat lini belakang City lengah, membuat Salah lolos untuk mencetak gol penentu kemenangan 1-0. Assist vs Club Brugge (26 November 2026, Liga Champions): Menemukan Alexander Isak lewat umpan panjang untuk gol ketiga Liverpool dalam kemenangan tandang 3-0.

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Nirbobol dan penampilan ke-350 di Goodison Park

Di samping kontribusinya dalam serangan, mantan pemain SC Internacional itu menegaskan bahwa dua laga beruntun tanpa kebobolan dan disiplin bertahan sebagai tim tetap menjadi prioritas utamanya. Liverpool mengincar kemenangan keempat secara beruntun dalam derbi Merseyside melawan Everton pada Minggu.

"Sebagai kiper, saya sangat menghargai pertandingan tanpa kebobolan," tambah Alisson. "Anda tentu tidak ingin melewatkan pertandingan seperti ini. Anda ingin menjadi bagian darinya dan saya senang berada dalam kondisi bugar serta siap bermain, berkontribusi, dan memberikan segalanya untuk tim dan para pendukung."