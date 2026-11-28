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Kiper Liverpool Alisson Becker merendahkan peran assist terbarunya untuk Alexander Isak saat melawan Club Brugge dan memuji penyelesaian sang penyerang. Menjelang penampilan ke-350 bersama klub dalam derbi Merseyside melawan Everton pada Minggu, kiper nomor satu asal Brasil itu kini mengoleksi satu gol dan empat assist untuk Liverpool.

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Alisson menambah catatan assist di Liga Champions bersama Liverpool

Kiper Liverpool Alisson Becker kembali memberi kontribusi dalam serangan saat timnya menang tandang 3-0 atas Club Brugge di Liga Champions pada Kamis. Umpan panjangnya yang akurat diselesaikan Alexander Isak menjadi gol ketiga. Itu merupakan assist pertama Alisson di kompetisi Eropa dan membuat catatannya sepanjang karier profesional mencapai satu gol serta empat assist, semuanya bersama Liverpool.

Berbicara di AXA Training Centre pada Jumat menjelang penampilan ke-350 bersama klub dalam derbi Merseyside ke-249 di markas Everton pada Minggu, Alisson lebih memuji kehebatan Isak daripada umpan panjangnya sendiri.

‘Assist itu bagian yang paling tidak penting!’

Alisson mengaku telah melihat ruang di belakang pertahanan Brugge sejak awal pertandingan. Namun, pemain timnas Brasil itu menilai putaran badan dan penyelesaian Isak yang mengubah tendangan panjangnya menjadi gol berkesan.

“Itu penting. Bukan hal yang paling penting, tetapi tentu rasanya luar biasa,” kata Alisson kepada Liverpoolfc.com. “Saya senang secara pribadi, tetapi yang lebih menyenangkan adalah bisa berkontribusi bagi tim dan para penyerang, bagi Alex, agar mereka terus mencetak gol sebanyak mungkin. Saya mencobanya beberapa kali selama pertandingan karena peluangnya ada. Jadi, saya senang bisa menendang bola dengan baik dan Alex menyelesaikan sisanya sendiri. Itu gol yang luar biasa. Assist adalah bagian yang paling tidak [penting] dari gol itu! Menurut saya, penyelesaiannya... putaran badannya, penyelesaiannya luar biasa.”

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Catatan gol dan assist Alisson Becker bersama Liverpool

Sebelum memberi assist untuk Isak di Belgia, Alisson sudah dikenal lewat momen-momen penentu di area pertahanan lawan. Ia sebelumnya mencatatkan tiga assist untuk Mohamed Salah di Liga Primer, selain mencetak gol sundulan yang tak terlupakan pada masa tambahan waktu saat menghadapi West Bromwich Albion.

Gol vs West Bromwich Albion (16 Mei 2021, Liga Primer): Mencetak gol sundulan dramatis pada menit ke-95 dari sepak pojok Trent Alexander-Arnold untuk memastikan kemenangan 2-1. Ia menjadi kiper pertama dalam sejarah Liverpool yang mencetak gol dalam pertandingan kompetitif.

Mencetak gol sundulan dramatis pada menit ke-95 dari sepak pojok Trent Alexander-Arnold untuk memastikan kemenangan 2-1. Ia menjadi kiper pertama dalam sejarah Liverpool yang mencetak gol dalam pertandingan kompetitif. Assist vs Manchester United (Januari 2020, Liga Primer): Melepaskan umpan panjang dari kotak penaltinya sendiri dalam serangan balik menjelang akhir laga, yang diselesaikan Mohamed Salah untuk memastikan kemenangan 2-0.

Melepaskan umpan panjang dari kotak penaltinya sendiri dalam serangan balik menjelang akhir laga, yang diselesaikan Mohamed Salah untuk memastikan kemenangan 2-0. Assist vs Norwich City (Februari 2022, Liga Primer): Melepaskan tendangan gawang panjang langsung ke arah Salah untuk memastikan kemenangan 3-1.

Melepaskan tendangan gawang panjang langsung ke arah Salah untuk memastikan kemenangan 3-1. Assist vs Manchester City (16 Oktober 2022, Liga Primer): Mengirim bola dengan cepat saat lini belakang City lengah, membuka jalan bagi Salah untuk mencetak gol kemenangan 1-0.

Mengirim bola dengan cepat saat lini belakang City lengah, membuka jalan bagi Salah untuk mencetak gol kemenangan 1-0. Assist vs Club Brugge (26 November 2026, Liga Champions): Menemukan Alexander Isak lewat umpan panjang untuk gol ketiga Liverpool dalam kemenangan tandang 3-0.

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Tanpa kebobolan dan penampilan ke-350 di Goodison Park

Di samping kontribusinya dalam serangan, mantan pemain SC Internacional itu menegaskan bahwa dua pertandingan beruntun tanpa kebobolan serta disiplin bertahan seluruh tim tetap menjadi prioritas utamanya. Liverpool mengincar kemenangan keempat berturut-turut dalam derbi Merseyside melawan Everton pada Minggu.

“Sebagai kiper, saya sangat menghargai pertandingan tanpa kebobolan,” tambah Alisson. “Anda tentu tidak ingin melewatkan pertandingan seperti ini. Anda ingin ambil bagian dan saya senang berada dalam kondisi bugar serta siap bermain, berkontribusi, dan memberikan segalanya bagi tim dan para pendukung.”