Dari Girona ke Tim Utama: Bagaimana Satu Sesi Latihan Mengubah Nasib Pemain Barcelona?

Para pemain Barcelona memulai masa persiapan pada Senin, 13 Juli lalu. Pada hari itu, para pemain diundang untuk menjalani pemeriksaan medis, termasuk di antaranya Brian Farinas.

Namun, tampaknya kehadirannya di klub akan berlangsung singkat, karena Barcelona dan Girona hampir mencapai kesepakatan mengenai transfernya senilai 3 juta euro.

Keesokan harinya, para pemain menjalani sesi latihan pertama bersama sang direktur teknik, Hansi Flick. Pada Selasa itu juga, segalanya berubah. Pelatih asal Jerman itu sangat terkesan dengan apa yang dilihatnya dari Farinas, dan berbicara dengan direktur olahraga, Deco, untuk memintanya menghentikan kesepakatan dengan Girona, menurut surat kabar "Marca"Spanyol.

Flick ingin melihat pemain itu selama masa persiapan, khususnya membawanya ke pemusatan latihan di Inggris, sebelum mengambil keputusan akhir.

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Menuju tim utama

Farinas berhasil meyakinkan Flick. Tidak hanya membatalkan rencana kepergiannya ke Girona, pelatih itu bahkan memutuskan untuk mempromosikannya ke tim utama.

Pada Selasa lalu, hari terakhir bursa transfer, pemain itu didaftarkan dalam skuad tim utama Barcelona dengan nomor 4, nomor yang dikenakan Ronald Araujo musim lalu.

Flick juga sangat terkesan dengan kepribadian pemain Spanyol berusia 20 tahun itu, dan pernah berkata tentangnya pada suatu kesempatan: "Dia pemain yang berdedikasi dan sangat berbakat."

Sang pelatih juga menghargai keserbagunaan posisi Farinas. Posisi naturalnya adalah gelandang bertahan, tetapi ia juga bisa bermain sebagai pengatur serangan, bahkan sebagai bek.

Pemain itu menyadari bahwa persaingan yang akan dihadapinya di lini tengah sangat besar, tetapi ia siap menghadapi tantangan itu, sementara mendapatkan tempat di tim utama merupakan penghargaan tersendiri.

Farinas tiba di Barcelona pada tahun 2018, setelah dibentuk di akademi Villarreal. Ia meraih Liga Muda Eropa bersama Barca, dan pada musim lalu tampil dalam 33 pertandingan bersama tim cadangan, mencetak 5 gol dan memberikan 7 assist.

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