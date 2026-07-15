Dari Gawang Sandal Jepit ke Panggung Dunia: Cerita Vinicius Jr. yang Kini Hidup Lagi

Ada yang berbeda dari musim sepak bola tahun ini. Bukan cuma soal drama di lapangan hijau, tapi juga bagaimana budaya sepak bola merembes ke berbagai sisi kehidupan sehari-hari, termasuk ke gaya berpakaian dan cara orang merayakan momen nonton bareng bersama teman.

Di tengah euforia itu, satu nama yang terus jadi sorotan adalah Vinícius Júnior. Winger Timnas Brasil ini dikenal lewat gaya bermain yang lincah, penuh ekspresi, dan - khas pemain Brasil - selalu terasa seperti sedang berpesta setiap kali menyentuh bola. Gaya semacam ini bukan sesuatu yang dipelajari di akademi sepak bola modern semata, melainkan tumbuh dari jalanan São Gonçalo, kota kelahirannya.

Di jalanan itulah cerita kecil namun cukup ikonik ini bermula. Sebelum mengenal rumput lapangan latihan yang rapi, Vini Jr. kecil terbiasa bermain bola bersama teman-temannya dengan gawang seadanya, dua sandal jepit yang diletakkan berjarak sebagai tiang. Pemandangan semacam ini akrab bagi siapa pun yang tumbuh besar di lingkungan sepak bola jalanan Brasil, tempat kreativitas dan kegembiraan sering kali lebih penting ketimbang fasilitas.

Kisah itulah yang menjadi salah satu inspirasi di balik kolaborasi terbaru antara Havaianas dan Vini Jr., yang diluncurkan bertepatan dengan musim sepak bola tahun ini. Alih-alih sekadar menempelkan nama pemain ke produk, kolaborasi ini mencoba menceritakan sisi personal sang pemain, mulai dari kecintaannya pada gaming di waktu senggang, hingga perjalanannya sebagai anak muda dari pinggiran yang kini menjadi salah satu pesepak bola paling berpengaruh di dunia.

Istimewa

Semangat merayakan sepak bola dari berbagai sudut pandang juga terasa dalam koleksi "Top Nations", yang menghadirkan corak bendera dari sejumlah negara yang tampil di musim sepak bola tahun ini, mulai dari Brasil, Argentina, Spanyol, Portugal, Inggris, Prancis, Jerman, Italia, Uruguay, Meksiko, Kanada, hingga Amerika Serikat. Alih-alih berfokus pada satu tim jagoan, koleksi ini lebih terasa sebagai cara untuk merayakan keberagaman warna dan karakter sepak bola dari berbagai belahan dunia.

"Sepak bola bukan hanya tentang pertandingan, tetapi juga tentang budaya, kreativitas, dan kebersamaan," ujar Inderpreet Singh, Vice President Footwear & Active Kanmo Group, menjelaskan filosofi di balik kampanye ini. Menurutnya, semangat itulah yang ingin dihadirkan Havaianas ke keseharian para penggemar bola, lewat cara yang santai, ekspresif, dan terasa autentik dengan budaya Brasil.