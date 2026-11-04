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Ikon tenis Rafael Nadal bersiap beralih dari lapangan ke jajaran petinggi Real Madrid setelah secara resmi menerima undangan untuk bergabung. Peraih 22 gelar Grand Slam itu, yang sejak lama secara terbuka mendukung klub raksasa Spanyol tersebut, akan menjadi anggota dewan direksi klub menyusul tawaran resmi dari presiden Florentino Perez.

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Ikatan legendaris di Bernabeu

Dalam pernyataan yang dirilis pada Rabu, klub menyampaikan kegembiraannya atas penunjukan tersebut. “Bagi Real Madrid dan seluruh madridista, merupakan kehormatan luar biasa ketika sosok dengan reputasi olahraga dan kemanusiaan setinggi dirinya, yang menjadi panutan dalam olahraga Spanyol dan dunia, bergabung dengan Dewan Direksi kami serta berkontribusi melalui peran ini bagi masa kini dan masa depan klub kami,” demikian bunyi pernyataan resmi tersebut.

Untuk merayakan kabar itu, Nadal membagikan foto lawas di media sosial yang memperlihatkan dirinya saat masih balita mengenakan seragam lengkap Madrid. “Saya ingin berterima kasih kepada Presiden Florentino Perez dan Dewan Direksi karena telah mengundang saya untuk bergabung dengan Dewan Direksi @realmadrid. Saya menerima undangan ini dengan sangat antusias, ingin belajar dan berkontribusi semaksimal mungkin,” tulis mantan petenis nomor satu dunia itu di Instagram.

Lebih dari sekadar ikon olahraga

Raksasa Spanyol itu ingin menegaskan bahwa keterlibatan Nadal bukan sekadar karena ketenarannya. Klub menambahkan: “Nadal memiliki karier olahraga yang legendaris. Namun, sosoknya mencerminkan jauh lebih dari sekadar pencapaiannya: bakatnya, dorongannya untuk terus berkembang, kesediaannya untuk berkorban, jiwa kompetitifnya, kerendahan hatinya, rasa hormatnya kepada lawan dan rekan setim, serta kepeduliannya terhadap sesama menjadikannya teladan di dalam maupun di luar lapangan.”

Madrid jelas memandang pemenang Prancis Terbuka 14 kali itu sebagai perwujudan nilai-nilai yang ingin mereka tunjukkan. “Semua nilai tersebut merupakan bagian dari identitas Real Madrid, dan Rafael Nadal telah mencerminkan serta menjunjungnya sepanjang karier olahraganya, sehingga menjadi panutan bagi jutaan orang di seluruh dunia,” lanjut pernyataan klub tersebut.

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Dari lapangan tanah liat ke ruang rapat direksi

Keputusan Nadal untuk pensiun pada 2024 meninggalkan kekosongan di dunia tenis. Sepanjang kariernya, ia meraih 22 gelar turnamen utama, 36 gelar Masters, dan dua medali emas Olimpiade.

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Dunia olahraga akan mencermati bagaimana jiwa kompetitif Nadal yang kuat diterapkan di ranah pengelolaan klub. Setelah menjadi anggota kehormatan Real Madrid sejak Maret 2017, pendukung klub sepanjang hidupnya itu kini mengambil peran aktif dalam kepemimpinan untuk membentuk masa depan klub.

Langkah terakhir menuju pengesahan resmi

Meski kesepakatan antara klub dan legenda tenis itu telah tercapai, masih ada satu tahapan prosedural terakhir. Majelis Umum Real Madrid, yang dijadwalkan berlangsung pada 21 November, harus mengesahkan penunjukan tersebut secara resmi.