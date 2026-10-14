Penundaan terus menimpa agenda olahraga di Kerajaan Arab Saudi, menyusul peristiwa-peristiwa yang dialami kerajaan tersebut dalam beberapa jam terakhir.

Penasihat Turki Al Sheikh, Ketua Otoritas Umum Hiburan Kerajaan Arab Saudi, mengumumkan penundaan turnamen tenis "Six Kings Slam", yang semula akan mempertemukan para bintang besar olahraga ini di dunia.

Turnamen tersebut dijadwalkan berlangsung di Arab Saudi pada 21 hingga 24 Oktober ini, namun pernyataan yang dikeluarkan Riyadh Season mengumumkan bahwa turnamen akan digelar pada 27 hingga 30 Desember mendatang.

Pernyataan tersebut menyebutkan: "Riyadh Season mengumumkan penundaan edisi ketiga turnamen tenis dunia 'Six Kings Slam', yang semula dijadwalkan berlangsung pada 21, 22, dan 24 Oktober ini, ke periode 27 hingga 30 Desember mendatang."

Pernyataan itu menjelaskan bahwa "hal tersebut dilakukan dalam kerangka peninjauan berkelanjutan atas pengaturan terkait penyelenggaraan turnamen serta koordinasi dengan pihak-pihak terkait, guna memastikan terwujudnya pengalaman olahraga yang sejalan dengan harapan para penonton dan mencerminkan posisi turnamen di tingkat dunia".

Ditambahkan: "Keputusan ini diambil atas dasar komitmen Riyadh Season untuk menghadirkan agenda olahraga sesuai standar tertinggi, dan setelah mempelajari tantangan organisasi serta logistik yang berkaitan dengan penyelenggaraan turnamen, beserta dampak yang mungkin ditimbulkannya terhadap kualitas pengalaman yang disajikan kepada publik."

Pernyataan itu ditutup dengan: "Riyadh Season menyampaikan penghargaannya kepada seluruh pemain dan mitra, serta kepada para penggemar tenis dari dalam maupun luar kerajaan, atas perhatian mereka yang terus berlanjut, sekaligus menegaskan komitmennya untuk menghadirkan pengalaman olahraga berkelas dunia yang memenuhi harapan publik, serta melanjutkan persiapan untuk menjadi tuan rumah turnamen pada jadwal barunya, guna memastikan terwujudnya pengalaman yang dinantikan sesuai dengan harapan."

Namun, surat kabar Katalan "Mundo Deportivo" mengungkap adanya persoalan baru yang mungkin dihadapi jadwal baru turnamen tersebut, karena bertepatan dengan persiapan para pemain untuk tampil di turnamen tenis Australia Open.

Penundaan ini bisa membuat sejumlah pemain mengundurkan diri dari keikutsertaan di turnamen pada jadwal yang baru, terlebih karena turnamen tersebut akan berlangsung hanya dua minggu sebelum Australia Open bergulir.

Perlu diketahui bahwa sejumlah penundaan juga menimpa sepak bola akibat peristiwa yang sedang terjadi, yang paling mencolok adalah laga klasik antara Al Ahli dan Al Nassr, yang semula akan digelar besok, Kamis, dan kini ditunda hingga Maret mendatang.