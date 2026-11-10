Klub-klub Liga Roshn Arab Saudi berada dalam situasi pelik, akibat jadwal yang berdekatan antara dua malam penghargaan pemain terbaik di Benua Asia dan Afrika, dalam kurun tiga pekan mendatang.

Asosiasi Liga Roshn Arab Saudi sebelumnya telah mengungkap jadwal baru kompetisi hingga akhir musim ini, setelah penundaan turnamen Piala Asia 2027 dari Januari ke Desember tahun depan.

Pertandingan terpenting yang jadwal barunya diumumkan adalah laga El Clasico antara Al Ahli dan Al Nassr, yang ditunda dari pekan kesembilan, di mana laga tersebut akan digelar pada 20 November mendatang di Stadion Al Inma, Jeddah.

Jadwal baru itu berlangsung sehari setelah malam penghargaan pemain terbaik di Asia, yang digelar di ibu kota Malaysia, Kuala Lumpur, pada 19 bulan yang sama, dengan kehadiran Salem Al Dawsari dan Firas Al Buraikan, bintang Al Hilal dan Al Ahli secara berurutan.

Masalah terbesar akan dialami Al Buraikan, sebab di saat ia bermimpi meraih penghargaan pemain terbaik di Asia untuk kali pertama sepanjang kariernya, ia justru terancam absen dari laga El Clasico melawan Al Nassr.

Masalah serupa juga akan menimpa Al Nassr, tetapi kali ini karena malam penghargaan pemain terbaik di Afrika yang dimajukan menjadi 2 Desember mendatang, dari yang sebelumnya 7 Desember, di kota Lagos, Nigeria.

Acara tersebut dihadiri sejumlah bintang Liga Roshn, seperti pemain asal Senegal Sadio Mane, bintang Al Nassr, serta Yassine Bounou asal Maroko dan Edouard Mendy asal Senegal, kiper Al Hilal dan Al Ahli secara berurutan.

Jadwal baru acara tersebut akan merugikan Bounou, yang timnya Al Hilal akan menjalani laga derbi yang dinanti melawan Al Diriyah pada hari berikutnya, dalam rangkaian pertandingan pekan keempat belas Liga Roshn.

Dan hanya dua hari setelah acara tersebut, Al Nassr yang diperkuat Sadio Mane akan menjalani laga puncak yang dinanti melawan Al Qadsiah, sementara Al Ahli yang gawangnya dijaga Mendy akan bertanding melawan Al Faisaly pada pekan yang sama.

Dengan demikian, para pemain ini akan berada di antara pilihan menjalani pertandingan-pertandingan penting yang menanti klub mereka di Liga Roshn, atau terbang ke Lagos dengan harapan meraih penghargaan yang menempatkan mereka di puncak benua hitam mereka.