Jude Bellingham bukan lagi sekadar bintang yang sedang menanjak di langit sepak bola dunia, melainkan sudah mulai mengetuk pintu kejayaan sejak dini, setelah menampilkan salah satu laga paling lengkapnya dengan kostum timnas Inggris saat menghadapi Kroasia, menegaskan bahwa pembicaraan tentang kemungkinan dirinya masuk daftar pemain terhebat sepanjang sejarah bukan lagi hal yang berlebihan.

Hanya satu tahun lalu, keberadaan Bellingham dalam perhitungan timnas Inggris sempat diragukan, setelah pelatih Thomas Tuchel mencoretnya dari skuad The Three Lions pada Oktober 2025, di tengah pertanyaan seputar peluangnya tampil di Piala Dunia, terutama setelah pelatih asal Jerman itu menegaskan bahwa ia tidak akan memberikan perlakuan khusus kepada pemain Real Madrid tersebut hanya karena statusnya sebagai bintang besar.

Namun Bellingham dengan cepat membalikkan segala prediksi, dan berhasil mengamankan tempatnya dalam skuad Piala Dunia, sebelum berubah menjadi salah satu bintang paling menonjol di turnamen itu, dan mengakhirinya sebagai pencetak gol terbanyak timnas Inggris dengan torehan 7 gol, turut mengantar timnya mencapai babak semifinal dan menutup kompetisi di posisi ketiga.

Dan jika fase itu telah membuktikan bahwa Bellingham adalah pemain kelas dunia, maka apa yang ia lakukan saat menghadapi Kroasia menegaskan bahwa ia tengah beranjak ke level yang benar-benar berbeda, demikian menurut laporan "BBC Sport".

Bintang Real Madrid itu terlibat langsung dalam empat gol selama Inggris menggilas Kroasia dengan skor 7-0 di kota Rijeka, setelah mencetak satu gol dan menciptakan tiga gol, dalam penampilan luar biasa yang menjadikannya poros serangan Inggris sepanjang pertandingan.

Jejaknya tidak berhenti pada sisi teknis saja, karena Bellingham mengenakan ban kapten di menit-menit akhir setelah Harry Kane keluar lapangan, sekali lagi menunjukkan bahwa ia kini memiliki wibawa kepemimpinan yang melampaui usia dan pengalamannya.









Ia bisa menjadi salah satu pemain terhebat

Penampilan Bellingham mendorong Roy Keane, mantan bintang Manchester United dan timnas Republik Irlandia, untuk menaikkan ekspektasi tentang masa depan sang pemain. Keane berujar melalui jaringan "ITV": "Bellingham bisa menjadi salah satu pemain terhebat sepanjang masa".

Ia menambahkan: "Saat ini ia adalah pesepak bola yang luar biasa, dan memiliki paket keterampilan yang lengkap; kekuatan dalam berlari, akurasi umpan, serta kemampuan mengancam gawang. Dan seiring berkembangnya levelnya, saya rasa kita akan melihat lebih banyak lagi darinya di masa depan".

Adapun Matt Upson, mantan bek timnas Inggris, menilai bahwa Bellingham telah menjadi pilihan ideal untuk mengisi posisi pengatur serangan "nomor 10" di masa depan timnas.

Pengaruh yang melampaui sekadar mencetak gol

Apa yang membuat Bellingham istimewa tidak terbatas pada angka-angka serangannya, hal yang juga ditegaskan oleh Roy Keane, yang memastikan bahwa pengaruh sang pemain juga tampak ketika bola jauh dari kakinya.

Ia menjelaskan bahwa Bellingham "luar biasa dalam mengolah bola", namun pergerakan dan dedikasinya saat bola tidak berada dalam penguasaannya mengangkat level rekan-rekannya, seraya menyebutkan bahwa kehadiran pemain sekaliber ini, yang bermain untuk Real Madrid dan menampilkan level yang memukau, memberikan dorongan tambahan bagi seluruh anggota tim.

Ian Wright, mantan penyerang Inggris, juga memuji sisi fisik dan ofensif dalam penampilan sang pemain, menegaskan bahwa Bellingham tidak berhenti melaju ke depan, dan terus-menerus mengulangi upayanya untuk mencapai kotak penalti.

Wright mengatakan bahwa sang pemain "hadir dalam segala hal", berkat kemampuan fisik, keterampilan teknis, dan pergerakannya yang terus-menerus, seraya menyebutkan bahwa ia muncul di dalam kotak penalti secara berulang dan di tempat-tempat yang sulit bagi para bek untuk mengawalnya.









Bellingham mencatatkan rekor baru

Di samping golnya, Bellingham menciptakan tiga gol selama pertandingan, menjadikannya pemain pertama yang mencatatkan tiga umpan assist dalam satu pertandingan bersama timnas Inggris sejak Trent Alexander-Arnold menghadapi San Marino pada November 2021.

Ini juga menjadi kali pertama Bellingham terlibat langsung dalam lebih dari dua gol dalam satu pertandingan bersama timnas Inggris.

Di sisi lain, kuartet serangan Inggris berbagi sorotan dalam kemenangan bersejarah ini, setelah Harry Kane dan Bukayo Saka masing-masing mencetak dua gol, sementara Anthony Gordon mencetak satu gol dan menciptakan satu gol lainnya.

Kane mencetak gol internasionalnya yang ke-89, kembali menegaskan pentingnya dirinya bagi timnas, sebelum keluar lapangan 20 menit menjelang bubaran, menyerahkan ban kapten kepada Bellingham.

Tuchel: Kau harus terus meningkat

Thomas Tuchel menjadi salah satu yang paling menonjol dalam memperhatikan perkembangan mencolok dalam level Bellingham, karena ia menegaskan bahwa sang pemain memang terlihat seolah telah beranjak ke fase yang baru.

Pelatih Inggris itu mengatakan: "Ya, memang tampak begitu untuk saat ini, dan ini selalu menjadi hal yang penting. Kau tidak bisa berhenti pada level tertentu; kau harus berkembang dan berupaya mencapai level berikutnya, kalau tidak, tim-tim lain akan menyusul dan melampauimu".

Tuchel menyinggung bahwa ia melakukan sejumlah perubahan setelah kekecewaan yang dialami timnas di Piala Dunia, dan memberikan sejumlah pemain, di antaranya Bellingham, tanggung jawab yang lebih besar di dalam tim.

Saka: Senang ia bersama kami

Bellingham bukan satu-satunya yang menarik perhatian, karena Bukayo Saka menampilkan pertandingan yang kuat, dan mencetak dua gol, yang pertama berkat umpan langsung dari bintang Real Madrid itu melalui umpan silang yang sempurna.

Saka memuji rekannya seusai pertandingan, dengan mengatakan: "Ia luar biasa, ia pantas meraih penghargaan Pemain Terbaik Tahun Ini, dan juga pantas menjadi man of the match. Ia menampilkan performa yang luar biasa. Saya senang bermain di sampingnya, dan senang ia berada di barisan timnas Inggris".

Dan sementara Bellingham terus mengukuhkan kakinya sebagai salah satu elemen terpenting Real Madrid dan timnas Inggris, indikasinya tampak jelas bahwa batas ambisinya bukan lagi sekadar mencapai puncak, melainkan bertahan di sana untuk waktu yang lama. Sebab pemain yang satu tahun lalu tercoret dari perhitungan timnas, kini telah menjadi calon kapten, pengatur serangan kelas satu, dan bintang yang dipandang oleh para bintang besar sepak bola Inggris sebagai proyek untuk menjadi salah satu pemain terhebat di generasinya.



