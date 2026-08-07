Dari Dapur ke Lapangan: Bagaimana Mourinho Mengubah Aturan Hidup di Real Madrid?

Pelatih asal Portugal, Jose Mourinho, menerapkan sejumlah aturan baru di dalam Real Madrid, yang mencakup berbagai detail kehidupan sehari-hari para pemain, mulai dari pola makan dan kedisiplinan, hingga program pemulihan cedera, sebagai bagian dari upayanya untuk menanamkan pengaruhnya sejak kedatangannya ke klub.

Menurut surat kabar Spanyol "AS", Mourinho tiba di Real Madrid dan mempelajari situasi di dalam kompleks olahraga Valdebebas, sebelum memutuskan untuk melakukan perubahan besar-besaran, setelah ia menilai bahwa sistem tersebut membutuhkan kontrol lebih dan penetapan aturan baru yang mengandung sentuhannya.

Surat kabar itu menyebutkan bahwa para pemain sebelumnya memperoleh segala kemudahan yang memungkinkan mereka mengatur hari mereka sesuai keinginan, tetapi pelatih asal Portugal itu memutuskan untuk memperketat pengawasan, tidak hanya selama latihan, melainkan juga terhadap segala hal yang berkaitan dengan kehidupan pemain, termasuk pola makan, pemulihan cedera, bahkan kepatuhan terhadap jadwal kehadiran di Valdebebas.

"AS" menegaskan bahwa aturan-aturan ini tidak diterapkan hanya dengan ketegasan, melainkan dengan kedisiplinan dan keyakinan, karena Mourinho memandang bahwa membangun jiwa kebersamaan merupakan unsur mendasar dalam proyeknya. Oleh karena itu, klub merilis sebuah foto yang memperlihatkan seluruh pemain dan anggota staf teknis sedang menyantap makanan bersama di Valdebebas, sebuah pemandangan yang sebelumnya tidak biasa.

Pelatih asal Portugal itu menganggap kebiasaan ini sebagai bagian penting dalam memperkuat kekompakan di dalam tim, setelah ia terbiasa menerapkannya selama masa kepelatihannya bersama Benfica, sebelum ia membawanya ke Real Madrid.

"AS" mengutip sumber-sumber dari dalam klub yang mengatakan: "Ia ingin memperkuat jiwa kebersamaan dan persatuan, dan hal itu berjalan dengan cara yang membangkitkan semangat," sementara sumber-sumber lain menegaskan bahwa "suasananya sangat baik", pesan-pesan yang mendapat apresiasi besar di dalam klub setelah akhir musim lalu yang diwarnai banyak ketegangan.

Perubahan juga mencakup soal pola makan, di mana ahli gizi tidak lagi sekadar memberikan konsultasi, melainkan menjadi pihak yang bertanggung jawab menyusun daftar menu untuk sarapan dan camilan secara wajib dan telah ditentukan sebelumnya.

Seluruh menu dirancang untuk mendukung performa olahraga, jauh dari pilihan pribadi, setelah sebelumnya terdapat kebebasan yang lebih besar.

Surat kabar Spanyol itu menjelaskan bahwa perubahan-perubahan ini tidak menimbulkan perselisihan apa pun di dalam ruang ganti, malah disambut dengan kelegaan.

Terkait kedisiplinan, laporan itu menyebutkan bahwa kebijakan hukuman yang baru tidak mendapat ketidaksenangan dari para pemain, sebab tidak bertumpu pada denda finansial, melainkan pada penerapan latihan individu di dalam pusat kebugaran, terpisah dari latihan kolektif.

Seluruh pemain wajib hadir di Valdebebas satu jam penuh sebelum jadwal dimulainya latihan, dan setiap keterlambatan akan diganjar hukuman, tanpa pengecualian atau pembedaan antarpemain.

Adapun dalam soal cedera, pemulihan kini dilakukan di dalam Valdebebas, bahkan jika menggunakan pelatih pribadi, di mana program-program tersebut dijalankan pada pagi dan sore hari di dalam kompleks olahraga itu.

Tidak lagi diperbolehkan menjalani perawatan di luar, dengan tetap adanya koordinasi penuh dengan klub dan staf khususnya yang menangani persiapan fisik.

"AS" menegaskan bahwa proses pemulihan tidak lagi menjadi urusan individu, melainkan menjadi lebih kolektif dan tunduk pada pengawasan yang lebih besar dari sebelumnya, sebagai bagian dari kebiasaan baru yang melaluinya Mourinho berupaya menghilangkan praktik-praktik lama yang tidak ia sukai, bertolak dari keyakinannya bahwa tuntutan kedisiplinan dimulai sebelum bola bergulir, dan semakin ketat di bawah kepemimpinannya.