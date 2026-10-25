Hari Minggu ini, yang menjadi saksi berlangsungnya El Clasico, dimulai dengan sebuah kejutan menarik, setelah Real Madrid mengumumkan bahwa kiper mereka, Thibaut Courtois, tidak akan ikut terbang ke Barcelona dan akan absen dari El Clasico akibat terjangkit flu.

Seiring berjalannya waktu, pembicaraan di internal Real Madrid mulai meningkat mengenai kemungkinan hadirnya sang kiper Belgia di Stadion Spotify Camp Nou.

Menurut kabar yang beredar, kondisi Courtois membaik pesat, dan ada kemungkinan ia terbang ke Barcelona seorang diri, mengenakan sarung tangannya, dan tampil di El Clasico.

Surat kabar Sport menyebutkan bahwa Mourinho kerap menciptakan situasi-situasi kontroversial. Salah satunya adalah peristiwa serupa yang juga terjadi saat timnya berhadapan dengan Barcelona di Stadion Camp Nou.

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 16.00 RMA

Pertandingan itu merupakan leg pertama babak 16 besar Liga Champions Eropa musim 2004-2005. Laga digelar pada 23 Februari 2005, dan sehari sebelumnya, Mourinho berbohong dalam konferensi pers ketika ditanya mengenai kondisi penyerang asal Irlandia, Damien Duff, salah satu pemain menonjol Chelsea saat itu.

Pelatih asal Portugal itu mencoret pemain Irlandia tersebut dari pertandingan, bahkan sampai sejauh mengumumkan susunan pemain Barcelona dan timnya, Chelsea, serta mengumumkan nama wasit.

Namun, Duff muncul dalam susunan pemain inti Chelsea beberapa menit sebelum pertandingan dimulai pada keesokan harinya, menggantikan Gudjohnsen.

Pemain Inggris itu sendiri menjelaskan dalam berbagai kesempatan bahwa pelatih Portugal tersebut mengarang absennya, dan bahwa ia sebelumnya pernah mengarang cedera sejumlah pemainnya dalam lebih dari satu kesempatan.

Pertandingan itu berakhir dengan kemenangan Barcelona 2-1, berkat gol Maxi Lopez dan Samuel Eto'o. Drogba diusir keluar, sementara Mourinho mengungkapkan kekecewaan mendalamnya dalam konferensi pers seusai laga.

Hal itu tidak terulang setelah laga leg kedua; Chelsea menang 4-2 dan menyingkirkan Barcelona yang saat itu diasuh Frank Rijkaard.