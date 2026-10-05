Dari Cristiano hingga Ramos dan Felix: Jesus Memulai Era Baru Portugal

Gonçalo Ramos mencetak tiga gol dan membuat satu assist dalam tiga pertandingan terakhirnya bersama timnas Portugal. Begitu pula João Félix yang mencetak tiga gol serta membuat satu assist selama jeda internasional saat ini, sehingga keduanya membuka babak baru bagi Portugal.

Sementara masa depan Cristiano Ronaldo masih belum jelas, timnas Portugal yang baru di bawah arahan pelatih Jorge Jesus — yang meraih kemenangan di seluruh pertandingannya dan sudah lolos ke perempat final UEFA Nations League — telah menemukan opsi-opsi serangan baru.





Dua nama yang mungkin tak terduga: Ramos, penyerang yang biasanya menjadi pemain cadangan di Portugal atau di Paris Saint-Germain, pindah ke Milan pada musim panas ini seharga 70 juta euro, sedangkan João Félix yang "disingkirkan" dari sorotan media ke Arab Saudi, tampaknya sudah "kembali", sebagaimana dilaporkan surat kabar Spanyol "Marca".

Jesus bermain dengan formasi 4-4-2 bersama timnas Portugal, dan duet gelandang penyeimbang Vitinha serta João Neves masih bertahan (dengan bergabungnya pemain lain seperti Palhinha dan Rúben Neves), tetapi perbedaan utamanya terletak pada perubahan posisi para pemain lini tengah serang.

Ramos adalah tolok ukur baru untuk era pasca-Cristiano, penyerang nomor 9 di Portugal, didampingi João sebagai penyerang kedua yang memiliki kebebasan penuh dalam menyerang. Adapun Bruno Fernandes, ia memulai dari sayap kiri, mencari ruang di kedalaman, sehingga meninggalkan seluruh sisi sayap terbuka untuk tusukan-tusukan menyusup Nuno Mendes.

"Gonçalo Ramos, seperti semua penyerang, hidup untuk mencetak gol, dan itulah yang ia lakukan dalam empat pertandingan terakhir," demikian kata-kata pujian dari Jorge Jesus, yang bertanggung jawab atas penampilan pertama Ramos bersama Benfica, sebelum kepindahannya senilai jutaan dolar ke Paris Saint-Germain.

Pada saat yang sama, kilau penampilan João juga berkaitan dengan pelatih timnas Portugal: ia adalah pelatihnya musim lalu di Al Nassr, dan João mencetak 20 gol serta membuat 13 assist dalam 33 pertandingan di Liga Arab Saudi, di mana tim tersebut meraih gelar juara.

Penyerang Portugal itu sendiri mengakui dengan berkata: "Seperti yang selalu saya katakan, posisi saya adalah penyerang kedua. Jika saya bermain di posisi ini, peluang keberhasilan saya akan jauh lebih besar."

Jesus mengatakan: "João Félix bermain untuk klub-klub terbaik di Eropa, tetapi ia tidak memberikan penampilan yang diharapkan darinya. Ia telah bermain di berbagai posisi yang berbeda, dan saya rasa para pelatih belum memahami cara terbaik untuk memanfaatkan kemampuannya."