Timnas Arab Saudi memiliki keistimewaan historis menjelang laga yang dinanti-nantikan melawan Qatar, pada edisi ke-27 turnamen Piala Teluk Arab "Khaliji 27".

Timnas Arab Saudi akan menghadapi timnas Qatar, lusa pada Sabtu, di Stadion Al-Inmaa di Jeddah, pada babak semifinal turnamen Teluk tersebut.

Timnas Arab Saudi lolos ke laga ini setelah meraih nilai sempurna di babak grup, di mana mereka mengumpulkan 9 poin dari 3 kemenangan, atas Kuwait, Oman, dan Irak.

Menurut surat kabar "Al-Riyadiyah" Arab Saudi, Arab Saudi adalah timnas keempat yang berhasil meraih 9 poin penuh di babak grup, sejak diterapkannya sistem dua grup pada edisi 2004.

Seluruh timnas yang meraih nilai sempurna di babak grup berhasil melewati babak semifinal, dimulai dari timnas Oman pada edisi 2007, saat mereka mencapai laga final sebelum kalah dari Uni Emirat Arab 0-1.

Hal yang sama terulang pada 2013, ketika timnas Uni Emirat Arab dan Irak meraih 9 poin di babak grup, sehingga keduanya melewati semifinal dan bertemu di laga final yang dimenangkan Uni Emirat Arab atas Irak dengan skor 2-1.

Perlu diingat bahwa timnas Arab Saudi absen sepenuhnya dari podium juara sejak 23 tahun lalu, tepatnya ketika mereka meraih gelar Piala Teluk Arab pada 2003.