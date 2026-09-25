Real Madrid, ketika bergerak di bursa transfer, berfokus pada penguatan lini pertahanan, khususnya jantung pertahanan. Pada musim panas 2025, Los Blancos merekrut Dean Huijsen dengan biaya sekitar 60 juta euro, dan pada musim panas lalu, mereka mendatangkan Ibrahima Konate dalam status transfer bebas dari Liverpool.

Namun roda kerja tidak pernah berhenti di dalam kantor Stadion Santiago Bernabeu, sebab klub terus memantau banyak talenta di seluruh dunia. Salah satu nama tersebut adalah Finn Jeltsch, bek tengah asal Jerman berusia 20 tahun yang bermain untuk Stuttgart.

Surat kabar AS menyebutkan bahwa merekrut seorang bek tengah bukanlah kebutuhan mendesak bagi Real Madrid saat ini, sebab tim memiliki 5 pemain di posisi tersebut, yaitu Huijsen, Konate, Raul Asencio, Antonio Rudiger, dan Eder Militao.

Namun Rudiger memasuki tahun terakhir kontraknya, dan ada kemungkinan ia hengkang seusai musim berakhir, sesuatu yang akan bergantung pada performanya. Adapun untuk Militao, klub percaya pada kemampuannya, tetapi merasa khawatir mengenai kondisi fisiknya setelah ia mengalami sejumlah cedera, di antaranya dua kali cedera robek ligamen anterior cruciate. Karena alasan inilah, Real Madrid memantau bursa para bek dengan perhatian khusus.

Di sinilah muncul nama Jeltsch, bek tengah muda dengan potensi besar yang terus bersinar bersama Stuttgart, dan pada jeda internasional saat ini ia menerima panggilan pertamanya ke timnas Jerman. Pelatih Jurgen Klopp memantaunya dari dekat, dan ia menjadi salah satu nama yang dipilih oleh pelatih baru timnas Jerman dalam daftar yang diperluas ini, dengan tujuan untuk sesegera mungkin menjalin komunikasi dengan para pemain yang akan bekerja bersamanya.

Jeltsch tumbuh sebagai pesepak bola di Nurnberg, sebelum pindah ke Stuttgart. Ia juga bersinar bersama timnas kelompok umur Jerman, meraih gelar juara dunia dan juara Eropa bersama timnas Jerman U-17, lalu bergabung dengan klubnya saat ini pada musim dingin 2025, dan dengan cepat mengamankan tempat di skuad meski usianya masih muda. Pada musim lalu, ia menjalani hampir 2.500 menit bermain, sementara pada musim ini ia memulai dengan tampil di sebagian besar pertandingan yang tersedia, dan juga mencatatkan penampilan perdananya di Liga Champions Eropa.

Jeltsch menonjol dengan sentuhan bolanya yang baik, dan lebih menonjol pada kemampuannya membawa bola maju sambil mengangkat kepala, ketimbang keunggulannya dalam mengumpan, meski ia juga piawai mengirim bola-bola panjang dengan baik. Ia juga memiliki postur tubuh yang bagus, dengan tinggi mencapai 188 sentimeter, dan pada level kelompok umur ia menonjol dengan mencetak jumlah gol yang cukup lumayan.

Harga sebenarnya masih belum diketahui, tetapi nilainya dapat diperkirakan melalui situs Transfermarkt, yang saat ini menaksirnya sekitar 35 juta euro. Padahal hanya satu setengah tahun lalu, nilainya baru mencapai 5 juta euro saja.