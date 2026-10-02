Klub Barcelona memantau penampilan Finn Jeltsch, bek tengah Stuttgart, yang juga menarik perhatian yang kian besar dari Real Madrid.

Surat kabar Sport menyebutkan, mengutip jaringan Sky Sport, bahwa salah satu pemandu bakat Barca hadir menyaksikan pertandingan Stuttgart melawan Viking di Liga Champions Eropa, untuk mengamati Jeltsch dari dekat.

Jeltsch berusia 20 tahun, dengan tinggi 1,88 meter, dan selama periode terakhir ia terus membuktikan kemampuannya serta menampilkan level yang mencolok bersama Stuttgart.

Selama beberapa bulan terakhir, rumor yang terus berlanjut seputar bek Jerman tersebut menyebabkan nilai pasarnya melonjak secara signifikan, mendekati angka 45 juta euro.

Dari pihak Stuttgart, hal itu hanya sebatas menegaskan kehadiran sejumlah besar pemandu bakat klub-klub resmi di tribun, tanpa keinginan untuk memberi makan lebih banyak spekulasi seputar salah satu elemen utama dalam proyek tim Jerman tersebut setelah pembangunan ulangnya.

Direktur olahraga klub Jerman itu, Fabian Wohlgemuth, tidak ingin masuk ke dalam permainan bursa transfer, dan hanya membantah adanya negosiasi apa pun terkait Finn Jeltsch.

Selain kehadiran pemandu bakat resmi dari pihak Barcelona, terungkap pula bahwa Inter Milan mengirim salah satu perwakilannya untuk mengamati kondisi Jeltsch dan menilai levelnya dari dekat. Bagaimanapun, baru satu pekan berlalu sejak talenta muda Jerman itu memperoleh dorongan besar dari segi popularitas, setelah namanya dikaitkan dengan Real Madrid.

Tim besutan pelatih Jose Mourinho, yang juga tengah mencari bek untuk masa depan dan bisa menjadi pengganti bek Antonio Rudiger, menjadi salah satu klub yang mengikuti perkembangan pemain itu dari dekat.

Perhatian terhadap Jeltsch meningkat seiring ia mendapat dukungan dari Jurgen Klopp, yang memberinya kesempatan untuk naik ke level timnas Jerman senior.

Nama bek tengah Jerman itu memperoleh arti penting yang lebih besar bagi Barcelona, mengingat klub Catalan tersebut sejak musim lalu terus mempelajari bursa transfer untuk mencari pemain yang mampu melengkapi daftar bek yang tersedia bagi pelatih Flick.

Setelah klub Twente menolak masuk ke dalam negosiasi mengenai transfer pemainnya, Rogier Needham, dengan nilai finansial yang wajar, Barcelona terus mencari di bursa seorang pemain muda yang memiliki spesifikasi yang sesuai untuk berpadu dalam sistem pelatih Flick.



