Salem Al-Dawsari, kapten klub Al-Hilal, kembali ke latihan kolektif tim setelah absen panjang yang berlangsung selama 3 bulan penuh, beberapa hari sebelum menjalani laga El Clasico melawan rival tradisional Al-Ittihad.

Al-Hilal akan menjamu Al-Ittihad pada 10 Oktober mendatang, di Stadion Kingdom Arena di ibu kota Arab Saudi, Riyadh, dalam laga puncak pekan kedelapan Liga Roshn.

Dan 9 hari sebelum pertandingan, klub Al-Hilal mengunggah foto bintang sekaligus kaptennya Salem Al-Dawsari, mengumumkan kembalinya dia untuk ikut serta dalam latihan kolektif tim setelah absen panjang.

Salem Al-Dawsari absen bersama Al-Hilal sejak awal musim, karena menjalani operasi akibat cedera yang dialaminya selama tampil bersama timnas Arab Saudi di turnamen Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Kembalinya "The Tornado" akan menjadi tambahan bagi Al-Hilal, meski demikian pemain tersebut akan menghadapi ujian baru, sebab klub ibu kota itu telah mendatangkan dua pemain di posisinya, yaitu pemain Belanda Crysencio Summerville dan pemain Brasil Gabriel Martinelli.

Salem Al-Dawsari adalah pemain pilihan utama di posisi sayap kiri sepanjang musim lalu, tetapi ia tidak menampilkan performa terbaiknya sejak kedatangan pelatih Italia Simone Inzaghi ke kursi direktur teknik.

Al-Hilal memasuki El Clasico kontra Al-Ittihad dengan upaya meraih kemenangan baru untuk mempertahankan puncak klasemen, sebab mereka memimpin tabel klasemen dengan koleksi 18 poin, unggul satu poin saja atas "Sang Dekan" yang menempati peringkat kedua.