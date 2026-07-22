Impian klub Al-Ittihad untuk mendatangkan pengganti gelandang asal Brasil mereka, Fabinho, kini terancam akibat masuknya raksasa Jerman dalam perburuan transfer tersebut.

Jurnalis Italia Fabrizio Romano mengatakan bahwa klub Jerman Eintracht Frankfurt tengah berupaya keras untuk mendatangkan pemain asal Nigeria Raphael Onyedika, gelandang Club Brugge, pada bursa transfer musim panas ini.

Menurut cuitan jurnalis Italia tersebut melalui akun pribadinya di situs "X", klub Al-Ittihad juga ikut dalam perlombaan untuk mendatangkan Onyedika pada mercato musim panas yang sedang berjalan, dengan mengirimkan tawaran resmi.

Klub Belgia itu menaksir gelandang Nigeria mereka sekitar 10 juta euro, mengingat kontraknya dengan tim akan berakhir pada akhir musim depan, serta kemungkinannya untuk menandatangani kontrak dengan klub baru pada mercato musim dingin.

Al-Ittihad tengah mencari pemain baru di lini tengah, setelah memutuskan untuk melepas gelandang asal Brasil mereka, Fabinho, menyusul berakhirnya kontraknya pada akhir musim lalu.

Onyedika (25 tahun) tampil impresif bersama Club Brugge sepanjang musim lalu, di mana ia bermain dalam 42 pertandingan di berbagai ajang, dengan mencetak 3 gol dan memberikan dua assist.