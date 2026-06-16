Dari Belgia dan Prancis... Intervensi tak terduga mengancam kesepakatan pertama Al-Ahli Saudi

Klub Al-Ahli Saudi kini terancam gagal merealisasikan transfer pertamanya selama bursa transfer musim panas mendatang, menyusul campur tangan mendadak dari dua klub di Belgia dan Prancis.

Sebelumnya, laporan media telah mengonfirmasi bahwa Al-Ahli hampir mencapai kesepakatan dengan pemain asal Gambia, Aboubakar Sidi Kante, bek klub Tromsø dari Norwegia, selama bursa transfer musim panas mendatang, setelah bersaing dengan klub Köln.

Namun, jurnalis terpercaya Santi Ona mengungkapkan, melalui akun pribadinya di platform “X”, bahwa klub Club Brugge dari Belgia dan Strasbourg dari Prancis telah mengajukan dua tawaran terakhir untuk merebut bek muda tersebut.

Ona menjelaskan bahwa klub Norwegia tersebut lebih memilih tawaran dari Arab Saudi hingga saat ini, namun Strasbourg dan Club Brugge berupaya membalikkan keadaan dalam waktu 48 jam ke depan.

Perlu dicatat bahwa Kante (19 tahun) dianggap sebagai salah satu talenta muda paling menjanjikan di Norwegia, serta di dunia sepak bola Eropa, yang membuat namanya dikaitkan dengan banyak klub Eropa di liga-liga besar selama beberapa waktu terakhir.