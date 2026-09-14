Giuliano Simeone, bintang Atletico Madrid, membalas kritik yang menerpanya belakangan ini dengan cara terbaik yang mungkin dilakukan.

Atletico Madrid kembali menemukan irama kemenangan setelah menang atas tuan rumah Real Sociedad dengan skor 3-0, kemarin Minggu, dalam pekan kelima Liga Spanyol.

Tiga gol Atletico dicetak oleh Alejandro Grimaldo (84, penalti), Jonathan David (menit 90), dan Giuliano Simeone (90+5).

Surat kabar "Marca" menyebutkan bahwa belakangan ini nama Giuliano digunakan sebagai senjata untuk menyerang pelatih sekaligus ayahnya, Diego Simeone. Gelombang kritik pun bermunculan, yang pada akhirnya justru memperlihatkan sisi luar biasa dari kepribadian putra Simeone tersebut.

Usai laga di Anoeta, wajah Giuliano berseri-seri penuh kegembiraan saat merayakan golnya pada masa perpanjangan waktu, menampilkan ekspresi yang menyerupai perasaan seorang anak kecil yang akhirnya terlepas dari beban berat.

"Saya tidak punya apa-apa lagi untuk ditambahkan, penampilan dan sikap Giuliano berbicara dengan sendirinya", demikian komentar Simeone dalam konferensi pers yang digelar sebelum pertandingan, jelang keberangkatan ke San Sebastian.

Dan beberapa jam kemudian, setelah gol Giuliano pada masa perpanjangan waktu, pelatih Atletico Madrid ingin menyoroti aksi yang mendahului gol tersebut.

Ia berkata: "Gol Giuliano, yang datang pada menit ke-92 setelah sebuah akselerasi luar biasa di antara tiga bek, adalah sesuatu yang benar-benar tidak dihargai oleh banyak orang".

Memang benar, setelah lebih dari 90 menit kerja keras tanpa henti, pemain Atletico itu menemukan bola pada jarak lebih dari 50 meter dari gawang, dan setelah upaya individu yang luar biasa, ia mengalahkan Remiro untuk mencetak gol.

Jika ada satu hal yang tidak bisa diragukan soal Giuliano, itu adalah tingkat kerja kerasnya. Nyaris mustahil untuk mengetahui posisi apa yang dimainkan pemain nomor 20 Atletico Madrid ini di lapangan.

Pada satu momen ia adalah pemain yang menutup lini pertahanan lima bek, dan pada momen berikutnya ia menjadi pemain tim yang paling maju dalam serangan.

Menghadapi Real Sociedad, pemain muda Atletico ini menampilkan permainan bertahan yang luar biasa, di mana ia menutup salah satu jalur serangan terpenting lawan. Sayap kiri, yang terdiri dari Sergio Gomez dan Gedes, merasakan langsung sebesar apa dukungan yang mampu diberikan Giuliano kepada bek sayapnya.

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Berkat kerja keras Giuliano yang tak kenal lelah dalam mendukung Pubill, Atletico mampu menetralkan salah satu lini serang mereka yang paling menonjol. Dengan delapan kali merebut bola, peran bertahannya sangat efektif.

Namun dalam serangan, Giuliano memperluas cakupan lapangan hingga menjadi pemain paling maju di sebagian besar waktu pertandingan. Umpan-umpan panjang Oblak diarahkan kepada pemain Argentina itu, dan Giuliano dibebani tugas-tugas bertahan yang sulit.

Namun kontribusi ofensif Giuliano tidak hanya sebatas menjadi seorang penyerang; di sisi sayapnya, ia terus bergerak menuju ruang-ruang kosong yang tidak mampu ditemukan oleh Kang-in.

Kerja keras besar ini sering kali terlewat tanpa disebut dalam statistik, tetapi tidak bisa diabaikan fakta bahwa gol kemarin menaikkan koleksi Giuliano menjadi dua gol musim ini, menjadikannya pencetak gol terbaik kedua di tim setelah Baena.

Dua gol tersebut ditambah dengan satu assist, sehingga ia mencatatkan awal musim terbaiknya bersama Los Rojiblancos. Semua ini dalam 452 menit yang ia mainkan di atas lapangan. Ia adalah pemain kedua yang paling banyak tampil dalam pertandingan, setelah Hancko yang bermain setiap menitnya. Giuliano berkontribusi dalam mencetak satu gol setiap 150 menit musim ini, dan tidak diragukan lagi bahwa angka-angka akhir akan membuktikan kebenaran ucapan pelatih Argentina itu, tetapi tingkat kerja kerasnya tidak dapat diukur dengan angka. Penampilannya di Anoeta menunjukkan bahwa ia masih memiliki energi yang besar.