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Pemain asal Maroko Abdessamad Ezzalzouli menghadapi masalah hukum baru di luar lapangan hijau setelah Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS) menutup sengketa yang berlangsung sekitar empat tahun antara dirinya dan agensi lamanya, "Vergette Sports". Putusan itu bisa menempatkan winger Real Betis tersebut di bawah tekanan finansial dan hukum, karena pengadilan mewajibkannya membayar ganti rugi lebih dari 230.000 euro akibat pemutusan sepihak kontrak perwakilan eksklusif.

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Kasus yang berakar dari masa pembinaan sang pemain di Spanyol ini bukan sekadar perselisihan kontrak biasa. Di baliknya ada kisah hubungan yang bermula dari dukungan pribadi dan finansial, lalu berakhir di jalur hukum setelah sang pemain memutuskan berganti agensi pada fase krusial karier profesionalnya.

Menurut rincian dalam berkas perkara, hubungan Ezzalzouli dengan agensi "Vergette Sports" sudah terjalin sejak awal kariernya, sebelum perjanjian perwakilan eksklusif resmi ditandatangani pada 18 Desember 2019, seperti dilaporkan harian Spanyol "Marca".

Saat itu, hubungan keduanya tidak terbatas pada aspek olahraga dan kontrak. Perwakilan agensi di Spanyol berupaya membangun kedekatan pribadi dengan pemain asal Maroko tersebut, yang sudah mencuri perhatian berkat bakat dan kemampuan tekniknya sejak usia muda.

Agensi menanggung biaya transportasi hariannya ke tempat latihan, menyediakan perlengkapan olahraga yang dibutuhkan, serta memberikan bantuan finansial kepada keluarganya, termasuk untuk sebagian kebutuhan hidup seperti biaya sewa tempat tinggal.

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Agensi itu pula yang berada di balik kepindahan Ezzalzouli ke klub Spanyol Hércules. Di sana, sang pemain mulai menunjukkan kemampuannya secara lebih nyata hingga perlahan menjadi incaran sejumlah klub besar di sepak bola Spanyol.

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Ketika Ezzalzouli semakin dekat dengan langkah besar dalam kariernya, yakni pindah ke Barcelona, ia memutuskan untuk mengakhiri hubungan kontraknya dengan "Vergette Sports" secara sepihak, sebelum bergabung dengan agensi "Integral Football" yang dipimpin Javier Garrido.

Pergantian agensi itu terjadi pada momen yang menentukan, karena perusahaan baru tersebut berperan dalam merampungkan transfernya ke klub Catalan. Setelah itu, perjalanan sang pemain berlanjut ke beberapa klub, terutama Osasuna, sebelum akhirnya menetap di Real Betis.

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Meski karier winger asal Maroko itu terus berkembang, perselisihan dengan agensi lamanya tidak kunjung usai. Masalah tersebut justru berubah menjadi sengketa hukum yang berlarut-larut selama bertahun-tahun, setelah "Vergette Sports" menilai sang pemain telah melanggar kewajiban kontraknya dan mengakhiri perjanjian perwakilan eksklusif tanpa dasar hukum yang sah.

Vonis 230.000 Euro, Ezzalzouli Belum Membayar

Perseteruan resmi dimulai pada Mei 2022, ketika perusahaan "Vergette Esportes Gestão e Marketing Ltda" mengajukan permohonan arbitrase terhadap Ezzalzouli ke Pengadilan Arbitrase Olahraga.

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Setelah bertahun-tahun proses dan pertimbangan, pengadilan menjatuhkan putusannya pada 5 Mei 2026 dengan memenangkan agensi lama sang pemain. Pengadilan menegaskan bahwa Ezzalzouli mengakhiri kontrak perwakilan eksklusif secara sepihak tanpa alasan yang sah, sehingga dianggap melanggar perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak.

Atas dasar itu, pengadilan mewajibkan pemain Real Betis tersebut membayar ganti rugi total sekitar 230.000 euro kepada agensi lamanya. Putusan ini sekaligus mengakhiri sengketa tersebut dari sisi hukum.

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Namun yang mengejutkan, menurut informasi dalam perkara tersebut, Ezzalzouli hingga kini belum melaksanakan putusan itu dan masih mengabaikan kewajiban finansial yang dibebankan kepadanya, meski putusan sudah dikeluarkan beberapa bulan lalu.

Agensi Baru dan Masa Depan Penuh Tanda Tanya

Di sisi lain, Ezzalzouli tidak bertahan lama bersama agensi "Integral Football". Ia kembali memutuskan untuk berganti perwakilan pada akhir musim lalu, di tengah kabar keterlibatan keluarganya dalam sejumlah urusan terkait pengelolaan kontraknya.

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Saat ini, ia diwakili oleh agensi "Footfeel ISM" yang dipimpin Alejandro Camaño. Sementara itu, sang pemain terus melanjutkan kariernya bersama Real Betis, setelah menjadi salah satu pilar penting tim dan tampil impresif di kompetisi Eropa.

Di antara penampilan gemilangnya di lapangan dan sengketa finansial yang membayanginya di luar lapangan, Ezzalzouli kini menghadapi perkara yang secara nyata belum tuntas meski sudah diputus secara hukum. Pembayaran ganti rugi pun tetap menjadi titik perselisihan utama dalam salah satu fase paling rumit dalam karier profesionalnya.