Arsenal tengah mencari solusi baru untuk memperkuat lini serangnya sebelum bursa transfer musim panas ditutup, setelah upaya mereka untuk merekrut pemain Argentina, Julian Alvarez, dari Atletico Madrid menemui jalan buntu. Kini Marcus Rashford masuk dalam radar klub Inggris tersebut, dengan mempertimbangkan kemungkinan mendatangkannya berstatus pinjaman.

Menurut laporan surat kabar "The Independent", Arsenal tengah mengkaji opsi meminjam Rashford, yang berusia 28 tahun, mengingat kebutuhan tim akan seorang penyerang yang mampu mengisi lebih dari satu posisi, khususnya sebagai ujung tombak dan sayap kiri, seiring dengan semakin dekatnya kepergian Gabriel Martinelli ke Liga Utama Skotlandia.

Perkembangan ini muncul setelah Arsenal menjadikan Julian Alvarez sebagai target utama untuk memperkuat lini serang, di mana mereka telah mengajukan tawaran resmi kepada Atletico Madrid yang menyetujuinya. Mikel Arteta juga telah berkomunikasi dengan penyerang Argentina itu untuk menjelaskan proyek klub dan peran yang diharapkan darinya.

Namun, transaksi ini menghadapi kendala utama, yaitu keinginan Alvarez untuk pindah hanya ke Barcelona, sementara Atletico Madrid berkali-kali menegaskan penolakannya untuk menjalin kesepakatan dengan klub Catalan tersebut, sehingga masa depan penyerang Argentina itu masih menggantung hingga kini.

Rashford hadir sebagai opsi alternatif bagi Arsenal, terutama karena pemain ini memadukan kemampuan bermain sebagai penyerang murni maupun sayap kiri, di saat Viktor Gyokeres belum menampilkan level yang diharapkan darinya musim lalu meski memulai dengan menjanjikan, sementara Kai Havertz dan Gabriel Jesus tetap menjadi bagian dari pilihan yang tersedia di lini depan.

Sebaliknya, bertahannya Rashford di Manchester United tampaknya menjadi skenario yang paling mungkin terjadi saat ini, setelah masa pinjamannya ke Barcelona berakhir. Ia kembali ke klub Inggris itu dan mendapatkan nomor punggung 9, di tengah indikasi bahwa ia kembali masuk dalam perhitungan tim.

Michael Carrick belakangan sempat memuji etos kerja Rashford dalam latihan, sebelum memberinya kesempatan tampil sebagai pemain pengganti dalam pertandingan melawan Hull City, yang ia masuki pada babak kedua tanpa mampu menyelamatkan timnya dari kekalahan.