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Luis de la Fuente tidak mengenal basa-basi ketika menyangkut penegakan keputusan-keputusannya atau pembelaan atas keyakinannya. Ia mungkin terlihat tenang dan luwes dalam sebagian besar pernyataannya, tetapi ia memiliki kepribadian kuat yang tidak ragu untuk berkonfrontasi ketika merasa ada pelanggaran atau upaya untuk meragukan pilihan-pilihannya. Persoalan Lamine Yamal baru-baru ini menjadi contoh yang jelas dari kepribadian ini, yang memadukan ketenangan dengan ketegasan, serta keluwesan dengan kemampuan untuk mengakhiri setiap polemik yang dianggapnya tidak beralasan.

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Terlepas dari jalannya pertandingan, gol-gol, dan hasil akhirnya, pernyataan De la Fuente justru mencuri perhatian di Praha. Pelatih timnas Spanyol itu datang ke konferensi pers dengan menyadari besarnya kontroversi yang muncul seputar absennya Lamine Yamal, setelah ia mendengar banyak pertanyaan dan spekulasi mengenai keterlambatan bergabungnya bintang Barcelona tersebut ke pemusatan latihan timnas. Begitu isu itu diangkat, ia memutuskan untuk mengakhirinya dengan nada tegas, seraya berkata: "Berbicara tanpa dasar pengetahuan adalah hal paling menyedihkan dan paling disesalkan dalam hidup."

De la Fuente tidak menyisakan ruang untuk tafsir lain, karena ia menegaskan bahwa keputusan menunda kedatangan Lamine, sebagaimana yang terjadi pada Mikel Oyarzabal, adalah keputusan pribadinya, dan bahwa semua pihak menyetujuinya kecuali dirinya sendiri, sebagai isyarat bahwa dialah pemegang keputusan akhir.

Ia juga menekankan bahwa pemain Barcelona itu tidak memperoleh hak istimewa apa pun, dan bahwa keputusan yang sama akan diambil terhadap pemain lain mana pun dalam situasi serupa. Ia menambahkan: "Dia tidak punya hak istimewa apa pun. Kami akan melakukan hal yang sama untuk siapa pun," sebelum mengungkapkan kekesalannya terhadap kebohongan, rekayasa, serta tiadanya ketelitian dan kredibilitas.

Itu adalah pesan yang jelas bahwa keputusan-keputusannya tidak bisa ditawar, dan bahwa ia tidak akan membiarkannya menjadi bahan perdebatan tanpa adanya informasi yang utuh, demikian menurut laporan surat kabar "AS" Spanyol.

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Berhadapan dengan Barcelona: Perselisihan yang Berulang

Ini bukan kali pertama De la Fuente mendapati dirinya harus membela keputusan-keputusan terkait Lamine Yamal. Pada November 2025, sekitar setahun sebelumnya, sang pemain juga menjadi sorotan, tetapi kali ini perselisihannya adalah dengan Barcelona dan pelatihnya, Hansi Flick.

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Krisis itu bermula setelah Federasi Sepak Bola Spanyol, dalam pernyataan resmi, mengungkapkan keterkejutan dan kekesalannya karena baru mengetahui pada hari Senin 10 November, yang merupakan hari pertama pemusatan latihan, bahwa sang pemain menjalani prosedur medis ringan menggunakan frekuensi radio untuk menangani nyeri di area pubis, tanpa memberi tahu federasi sebelumnya.

Lamine sebelumnya telah masuk dalam daftar timnas sebelum akhirnya dicoret karena kondisi kesehatannya, yang mendorong federasi mengkritik cara Barcelona menangani masalah tersebut.

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De la Fuente menjelaskan, dalam wawancaranya dengan radio "Cadena SER", bahwa klub seharusnya menjelaskan niatnya terlebih dahulu, meski klub tetap sepenuhnya memiliki hak untuk mengambil keputusan yang dianggapnya tepat demi kepentingan pemainnya.

Ia menggambarkan apa yang terjadi sebagai sesuatu yang mengejutkan, sebelum mengulangi sikapnya melalui radio "RNE", dengan menegaskan bahwa ia belum pernah menghadapi situasi serupa. Sekali lagi, pelatih Spanyol itu memilih untuk mengungkapkan keberatannya secara terbuka, tanpa berusaha menyembunyikan kekesalannya.

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Flick Kurang Berempati, dan De la Fuente Membalas

Namun yang menarik, De la Fuente tidak menanggapi pernyataan Hansi Flick dengan nada setajam yang ia gunakan saat menghadapi kritik-kritik lainnya.

Pelatih Jerman itu sebelumnya mengkritik cara timnas Spanyol memperlakukan Lamine, dengan menganggap bahwa sang pemain bergabung ke pemusatan latihan dalam keadaan cedera, dan diberi obat pereda nyeri agar bisa bermain, sebelum ia tampil lebih dari 70 menit di setiap pertandingan, meskipun Spanyol unggul tiga gol.

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Flick mengatakan bahwa melindungi pemain-pemain muda harus menjadi prioritas, seraya mengungkapkan kesedihannya atas apa yang terjadi.

Ketika ditanya tentang pernyataan tersebut, De la Fuente tidak ragu mengkritiknya, tetapi ia memilih untuk menyampaikan catatan yang berbeda kepada rekan sejawatnya dari Jerman itu, dengan berkata: "Saya tidak mendapati empati, karena ia sendiri pernah menjadi pelatih timnas."

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Di sinilah muncul sisi lain dari kepribadiannya; ia tidak menolak adanya perbedaan, tetapi ia berharap mereka yang pernah menduduki posisi yang sama memahami sifat tanggung jawab dan keputusan-keputusan sulit yang dituntut oleh pengelolaan timnas.

Carvajal dan Morata: Tak Ada Tempat bagi Nama Besar

Ketegasan De la Fuente juga meluas ke pilihan-pilihan teknisnya, bahkan ketika menyangkut nama-nama besar yang memiliki sejarah panjang bersama timnas Spanyol.

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Masalah pencoretan Dani Carvajal dan Álvaro Morata dari daftar Piala Dunia memicu kontroversi luas, terutama dengan maraknya spekulasi mengenai peluang keduanya untuk kembali ke skuad.

Namun pelatih Spanyol itu berbicara dengan jelas soal Carvajal, dengan menjelaskan bahwa sang pemain membutuhkan waktu untuk memulihkan level terbaiknya dan membuktikan kemampuannya memberi nilai tambah.

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Ia menambahkan bahwa dipanggilnya pemain itu di masa lalu tidak berarti jaminan kehadirannya di masa depan, seraya menegaskan bahwa sang pemain akan memahami keputusan tersebut apabila tim pelatih terpaksa mencoretnya.

Dan benar saja, hal itu berakhir dengan absennya kedua pemain tersebut dari daftar, menjadi penegasan baru bahwa nama dan sejarah tidak memberikan kekebalan kepada siapa pun di dalam timnas, dan bahwa tolok ukur utama baginya tetaplah kesiapan serta kemampuan melayani kepentingan tim.

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Sergio Ramos: Dua Keputusan Sulit Tanpa Kompromi

Di antara keputusan-keputusan tersulit yang diambil De la Fuente adalah mencoret Sergio Ramos dari daftar Spanyol yang tampil di Piala Eropa 2024.

Ia mengakui bahwa menyingkirkan bek sekelas Ramos merupakan salah satu keputusan tersulit dalam kariernya, tetapi ia tidak membiarkan emosi atau tekanan memengaruhi pilihannya.

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Itu bukan kali pertama ia menolak memenuhi tuntutan untuk memanggil mantan kapten Real Madrid tersebut, karena ia mengambil sikap serupa sebelum Olimpiade Tokyo 2021, saat Ramos menjadi kandidat untuk bergabung ke timnas Olimpiade sebagai salah satu pemain yang diizinkan melampaui batas usia 23 tahun.

Meski ada tekanan media dan tuntutan dari orang-orang di sekitar sang pemain, De la Fuente tetap berpegang pada sikapnya, seraya menegaskan penghargaan besarnya terhadap Ramos, dengan berkata: "Sergio Ramos tahu betapa saya menghargainya; saya sangat mengagumi apa yang ia wakili, tetapi saya yakin ia memahami alasan saya mengambil keputusan ini, karena ia adalah pesepakbola profesional dan rekan yang luar biasa."

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Dengan demikian, sang pelatih membuktikan bahwa menghormati para bintang bukan berarti menarik kembali keputusan, dan bahwa menjaga keseimbangan tim terkadang menuntut pencoretan unsur-unsurnya yang paling menonjol.

Brahim Díaz: Tak Ada yang Dipaksa Membela Spanyol

Pada Maret 2025, De la Fuente mendapati dirinya menghadapi masalah yang berbeda, setelah Brahim Díaz memicu kontroversi luas mengenai masa depan internasionalnya.

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Sang pemain, yang merasa tidak mendapatkan dukungan yang cukup dari Federasi Spanyol, memilih membela Maroko, hingga bergabung dengan proyek Maroko.

Meskipun timnas Spanyol merespons dengan memanggilnya, Díaz telah menetapkan sikapnya, setelah merasa bahwa langkah itu datang terlambat.

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Kontroversi serupa terulang dengan Assane Diao, yang memilih membela Senegal, tetapi De la Fuente menangani masalah ini dengan logika yang jelas, seraya menegaskan bahwa bergabung ke timnas Spanyol harus merupakan keputusan yang lahir dari keinginan sang pemain, dan bukan hasil tekanan atau paksaan.

Ia berkata: "Ada tiga prinsip utama yang harus dipatuhi: mereka harus tersedia, mereka harus menginginkannya, dan kami memanggil mereka. Yang terpenting adalah yang kedua; tidak ada yang dipaksa bermain untuk Spanyol."

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Lalu ia menyinggung pemain-pemain seperti Aymeric Laporte, Robin Le Normand, Lamine Yamal, Samu Omorodion, dan Dean Huijsen, dengan menganggap bahwa mereka memilih membela Spanyol tanpa syarat.

Baginya, nilai timnas bermula dari keinginan sang pemain untuk mengenakan seragamnya.

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Pers dan Lamine: Perlindungan dari Kritik Dini

Intervensi De la Fuente tidak terbatas pada keputusan teknis dan perselisihan dengan klub serta pelatih, melainkan meluas ke cara media dan suporter memperlakukan para bakat muda.

Ia membela Lamine Yamal setelah pemain itu menjelma menjadi salah satu bintang terkemuka Spanyol selama Piala Eropa, seraya memperingatkan agar tidak berlebihan dalam membebankan tanggung jawab dan ekspektasi kepadanya, terutama karena ia masih berusia tujuh belas tahun selama turnamen tersebut.

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Pelatih Spanyol itu berkata: "Seolah-olah sudah berlalu waktu yang lama, padahal ia belum melewati usia tujuh belas tahun; ia baru berusia tujuh belas tahun selama Piala Eropa."

Ia meminta semua orang untuk membiarkan sang pemain menikmati sepak bola dan melakukan apa yang disukainya, dengan memberinya waktu yang cukup untuk matang dan berkembang.

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Ia juga melontarkan kritik langsung kepada media, dengan memperingatkan bahwa media bisa saja memuji-mujinya hari ini lalu berbalik melawannya setelah dua pertandingan tanpa mencetak gol, dan mulai meragukan kemampuannya.

Tujuannya jelas: melindungi bakat istimewa dari tekanan yang bisa menghambat perkembangannya.

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Pelajaran di Dalam Lapangan: Tim di Atas Bintang

Adapun sikap lain yang mengungkap sisi dari filosofi De la Fuente adalah ketika menghadapi Jerman di perempat final Piala Eropa 2024, saat ia memutuskan menarik keluar Lamine pada menit ke-61. Pemain Barcelona itu meninggalkan lapangan dengan perasaan kecewa, dalam pemandangan yang memicu sejumlah pertanyaan mengenai reaksinya.

Ketika sang pelatih ditanya tentang kejadian itu dalam wawancara dengan surat kabar "AS", ia memberikan jawaban yang mengandung pesan edukatif yang jelas, dengan menegaskan bahwa ambisi sang pemain untuk tetap berada di lapangan adalah hal yang sah, tetapi menunjukkan kekesalan saat ditarik keluar bisa menjadi bentuk ketidakhormatan terhadap rekannya yang akan bermain menggantikannya.

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Ia berkata: "Pemain berhak berambisi untuk bermain, tetapi menunjukkan kekesalan dengan cara seperti itu merupakan ketidakhormatan terhadap pemain yang akan menggantikannya." Ia menekankan bahwa kepentingan tim harus datang lebih dulu, dan bahwa setiap pemain harus menerima keputusan tim pelatih, sambil menyadari bahwa rekannya memiliki hak yang sama untuk memperoleh kesempatan bermain.

Meski kemudian ia menegaskan bahwa hubungannya dengan Lamine sangat baik, ia tidak ragu menyampaikan pesan yang ia anggap perlu, agar situasi sesaat itu tidak berubah menjadi krisis yang lebih besar.

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Fleksibilitas Tak Berarti Kompromi: Kepribadian yang Mengakhiri Perdebatan

Pada akhirnya, sikap-sikap De la Fuente mengungkap kepribadian kepelatihan yang tidak bisa disederhanakan menjadi sekadar ketenangan atau fleksibilitas yang ia tampilkan selama konferensi pers.

Ia tahu kapan harus mendengarkan, kapan harus memahami sudut pandang yang berbeda, tetapi ia juga menyadari kapan ia harus menggunakan otoritasnya untuk mengakhiri suatu perkara.

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Dari Lamine Yamal hingga Sergio Ramos, dari Brahim Díaz hingga Carvajal dan Morata, ia tidak membiarkan nama-nama besar atau tekanan media memaksakan keputusan yang tidak ia yakini.

Mungkin sisi-sisi ini terkadang tersembunyi di balik kemenangan dan gelar yang diraih timnas Spanyol, tetapi perjalanan karier sang pelatih menegaskan bahwa ia tidak mengelola tim hanya dengan ketenangan, dan tidak memperlakukan para bintang dengan logika hak istimewa.

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Ia adalah pelatih yang fleksibel dalam gayanya, tegas dalam keputusannya, dan memiliki kemampuan menggunakan kata-kata sebagaimana ia menggunakan otoritasnya di dalam lapangan. Bagi De la Fuente, ada ruang untuk saling memahami dan berbeda pendapat, tetapi keputusan akhir selalu tetap menjadi tanggung jawab sang pelatih.