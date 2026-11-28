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Gol penyerang asal Maroko Youssef En-Nesyri ke gawang Neom bukan sekadar momen yang memastikan tiga poin bagi Al-Ittihad. Gol itu juga menegaskan bahwa sang penyerang terus memberi tambahan daya gedor bagi timnya, setelah membawa Al-Ittihad meraih kemenangan berharga 1-0 pada pekan ke-13 Liga Roshn Saudi.

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En-Nesyri masuk dari bangku cadangan pada awal babak kedua laga melawan Neom, menggantikan pemain asal Nigeria George Ilenikhena. Ia hanya butuh sekitar 30 menit untuk meninggalkan jejak dan mencetak satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut, sekaligus memberi Al-Ittihad kemenangan penting dalam perjalanannya di kompetisi ini.

Dalam pernyataan seusai laga kepada situs resmi Asosiasi Liga Profesional Saudi, penyerang asal Maroko itu mengungkap rahasia di balik membaiknya penampilan Al-Ittihad di babak kedua. Ia menjelaskan bahwa staf pelatih melakukan sedikit penyesuaian taktis pada pola permainan, dan hal itulah yang membantu tim menembus gawang lawan dan memastikan kemenangan.

En-Nesyri memuji kerja keras rekan-rekannya dan menegaskan bahwa Al-Ittihad tampil baik di babak pertama meski gagal mengubah peluang menjadi gol. "Saya berterima kasih kepada semua pemain atas penampilan apik di babak pertama, ketika kami bermain bagus dan mendapatkan sejumlah peluang menghadapi tim kuat yang juga memiliki ancaman di lini serang," ujarnya.

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Pernyataan penyerang asal Maroko itu menambah sisi penting dalam membaca jalannya pertandingan. Ia tidak menyandarkan kemenangan pada golnya semata, melainkan menyoroti kerja kolektif serta perubahan penampilan tim setelah jeda, dalam laga yang tidak mudah menghadapi lawan yang punya beragam solusi menyerang dan mampu mengancam gawang Al-Ittihad.

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Statistik En-Nesyri Tegaskan Nilai Ofensifnya

Dengan golnya ke gawang Neom, En-Nesyri kini telah mengoleksi 8 gol di Liga Roshn musim ini dari 12 pertandingan, menurut statistik yang dipublikasikan seusai laga. Angka-angka itu juga menunjukkan bahwa ia mencetak gol setiap sekitar 89 menit, sehingga ia tetap berada di jajaran pencetak gol terbanyak di kompetisi.

Statistik tersebut memperlihatkan efektivitas yang jelas dari penyerang asal Maroko itu, terlebih ia tidak perlu bermain sepanjang pertandingan untuk memberi pengaruh. Gol ke gawang Neom tercipta setelah ia memulai laga dari bangku cadangan, yang mencerminkan kemampuannya memanfaatkan peluang yang ada, baik saat tampil sebagai starter maupun pemain pengganti.

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Jejak En-Nesyri tidak berhenti pada laga pekan ke-13. Ia sebelumnya telah mencetak dua gol ke gawang Neom pada musim lalu, sebelum kembali membobol gawang tim tersebut, sehingga Neom menjadi tim yang paling sering kebobolan oleh golnya di Liga Roshn.

Penyerang asal Maroko itu juga menyampaikan apresiasi kepada para pendukung Al-Ittihad. Ia memuji kehadiran dan dukungan mereka yang tak pernah putus, serta berjanji akan terus bekerja keras untuk meraih lebih banyak kemenangan pada pertandingan-pertandingan berikutnya.

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Dengan catatan golnya yang terus meningkat dan kemampuannya menentukan hasil dari bangku cadangan, Al-Ittihad memiliki senjata ofensif penting dalam diri En-Nesyri, yang terus menegaskan pengaruhnya dalam perjalanan tim musim ini.