Klub Al-Ittihad Jeddah kembali diperkuat oleh dua bintang utamanya, pada menit-menit tambahan menjelang laga yang dinanti-nantikan melawan Al-Hazm di Liga Roshen Saudi.

Al-Ittihad akan menjamu Al-Hazm hari ini, Jumat, di Stadion Kota Pangeran Abdullah Al-Faisal, dalam putaran ke-27 Liga Roshen.

Surat kabar "Al-Riyadiah" Saudi melaporkan bahwa gelandang Brasil Fabinho dan bek Albania Mario Metaj, dua bintang Al-Ittihad, telah tiba di Bandara Jeddah pada dini hari Jumat ini.

Hal ini terjadi setelah keduanya selesai bertanding bersama tim nasional Brasil dan Albania selama jeda internasional terakhir pada bulan Maret lalu.

Surat kabar tersebut menyebutkan bahwa keputusan untuk memainkan keduanya dalam pertandingan melawan Al-Hazm, pada hari yang sama dengan kedatangan mereka di Jeddah, akan berada di tangan pelatih asal Portugal, Sergio Conceicao, manajer teknis tim Al-Ittihad.

Fabinho dan Mitai menjadi pemain Al-Ittihad terakhir yang tiba di Jeddah setelah berakhirnya jeda internasional, setelah sebelumnya kedatangan trio: gelandang Aljazair Hossam Aouar, kiper Serbia Bredrag Rajkovic, dan sayap Portugal Roger Fernandes, pada Kamis kemarin.

Al-Ittihad saat ini berada di peringkat keenam klasemen Liga Saudi dengan 42 poin, tertinggal 25 poin penuh dari Al-Nassr yang memimpin klasemen.