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Al Ahli v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Dari balik layar: Bagaimana para pemain Al Ahly menyingkirkan direktur olahraga?

Al Ahli vs Al Riyadh
Al Ahli
Al Riyadh
Saudi Pro League
Arab Saudi

"Al-Raqi" mengumumkan pemecatan Roy Pedro.. mengapa

Laporan media mengungkap fakta di balik pemecatan pelatih asal Portugal, Rui Pedro Braz, dari jabatannya sebagai direktur olahraga Al Ahli Saudi selama beberapa jam terakhir.

Klub Al Ahli mengumumkan pada Kamis kemarin pemecatan Rui Pedro dari jabatannya sebagai direktur olahraga klub, dengan menunjuk asistennya, Osama Hawsawi, sebagai penggantinya.

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Kanal "Thmanyah" yang menyiarkan Liga Saudi menyebutkan bahwa pemecatan Rui Pedro dari jabatannya sebagai direktur olahraga Al Ahli terjadi setelah pertemuan yang digelar para pemain dengan manajemen eksekutif.

Pertemuan itu berlangsung menyusul kekalahan yang dialami Al Ahli dalam El Clasico melawan rival tradisional mereka, Al Hilal, dengan skor 0-3, pada Selasa lalu, di Stadion Kingdom Arena, dalam laga pekan ketiga Liga Roshn.

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Al Khaleej
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Al Qadsiah
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Al Ahli
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Perlu diingat bahwa Rui Pedro menjabat sebagai direktur olahraga di Al Ahli sejak Oktober lalu, setelah sebelumnya mengemban jabatan yang sama bersama klub Portugal, Benfica, antara tahun 2021-2025.

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