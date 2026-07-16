Dari bak mandi hingga final Piala Dunia... Foto ikonik Messi dan Yamal kembali menjadi sorotan

Malam Minggu ini, perhatian para penggemar sepak bola tertuju ke Stadion "MetLife" di New York, tempat tim nasional Spanyol dan Argentina akan bertanding di final Piala Dunia 2026, dalam laga bersejarah yang untuk pertama kalinya mempertemukan legenda Argentina Lionel Messi dengan bintang muda Spanyol yang sedang naik daun, Lamine Yamal.

Pertandingan ini menyimpan kisah yang luar biasa antara seorang pemain yang secara luas dianggap sebagai salah satu pemain terhebat dalam sejarah sepak bola, dan seorang talenta yang oleh sebagian orang diprediksi akan menjadi salah satu penerusnya yang paling menonjol di panggung sepak bola dunia; meskipun selisih usia mereka mencapai 19 tahun, namun keduanya memiliki banyak kesamaan, terutama pendidikan di Akademi La Masia milik FC Barcelona, serta mengenakan jersey nomor 10 bersama tim Catalan tersebut.

Meskipun Messi dan Yamal belum pernah bertemu dalam pertandingan resmi, pertemuan pertama mereka terjadi bertahun-tahun yang lalu, tepatnya beberapa bulan setelah kelahiran bintang Spanyol tersebut, tanpa disadari oleh keduanya bahwa momen itu akan menjadi salah satu foto paling terkenal dalam sejarah sepak bola.

Foto tahun 2007 yang menampilkan Messi bersama Yamal saat masih kecil kembali beredar

Menjelang Kejuaraan Piala Eropa 2024, ayah Lamine Yamal kembali membagikan foto langka yang memperlihatkan Lionel Messi, yang saat itu berusia 20 tahun, sedang membantu memandikan putranya yang baru berusia 5 bulan, setelah lahir pada 13 Juli 2007.

Foto yang diambil oleh fotografer Spanyol Juan Monfort pada Desember 2007, muncul dalam kalender amal tahun 2008 yang diselenggarakan oleh Yayasan Barcelona bekerja sama dengan surat kabar "Sport" dari Katalonia, di mana sejumlah pemain tim tersebut berpartisipasi dalam sesi pemotretan bersama anak-anak, dengan tujuan menggalang dana untuk UNICEF dan lembaga amal lainnya di wilayah Katalonia.

Anak bernama Lamine Yamal hadir dalam kampanye tersebut ditemani ibunya, Sheila Ibana, sementara saat itu tak ada yang membayangkan bahwa anak kecil itu akan menjadi salah satu talenta terkemuka dalam sepak bola dunia beberapa tahun kemudian, atau bahwa pemain muda yang tampil di sampingnya akan menjadi salah satu legenda olahraga ini.

Fotografer tersebut mengetahui identitas anak itu setelah 17 tahun

Fotografer Juan Monfort mengungkapkan dalam pernyataan yang dilansir surat kabar "The Athletic" pada tahun 2024 bahwa ia baru mengetahui identitas anak dalam foto tersebut bertahun-tahun kemudian, ketika ia menyadari bahwa bayi yang muncul di samping Messi adalah Lamine Yamal.

Monfort berkata: “Ini sungguh luar biasa. Saat itu, tak ada yang bisa menduga bahwa anak ini akan menjadi pemain sekelas ini. Tak ada yang tahu juga bahwa Messi akan menjadi legenda seperti yang kita kenal sekarang. Kita sedang membicarakan tahun 2007, saat dia masih di awal kariernya bersama Barcelona.”

Fotografer tersebut menambahkan: “Takdir memainkan peran penting dalam hal-hal seperti ini; kemungkinan terjadinya hal semacam ini hampir sama dengan memenangkan lotere.”

Monfort menjelaskan bahwa mengambil foto tersebut bukanlah hal yang mudah, sambil berkata: “Saya telah berusaha keras agar foto itu berhasil. Messi dulu pemalu di awal kariernya, dan saat itu dia bahkan lebih pemalu lagi, lalu tiba-tiba dia mendapati dirinya sedang menggendong seorang anak kecil di dalam bak plastik yang penuh air. Awalnya tidak banyak interaksi, dan itu adalah momen yang sulit bagi semua orang, tetapi situasinya berangsur-angsur membaik, dan pada akhirnya terciptalah foto yang sangat indah.”

Ia juga menyebutkan bahwa ibu Lamine Yamal memainkan peran penting dalam keberhasilan pemotretan tersebut, sambil menegaskan bahwa identitas anak itu baru terungkap bertahun-tahun kemudian, ketika salah satu rekan kerjanya di surat kabar “Sport” menanyakan tentang foto tersebut.

Monfort berkata: “Dia bertanya apakah ini fotoku, dan aku menjawab ya. Dia mengirimkan fotonya kepadaku, lalu aku bertanya siapa anak itu, dan dia mulai tertawa sambil berkata: ‘Lamin, Lamin’.”

Sambil tersenyum, ia menambahkan: “Ini tanpa ragu foto paling terkenal yang pernah saya ambil seumur hidup. Kemungkinan semua ini terjadi sama seperti memenangkan lotere. Ini adalah kesempatan yang terjadi sekali dalam sejuta.”

Yamal: Messi adalah pemain terbaik dalam sejarah

Meskipun Yamal masih sangat kecil dan tidak mengingat momen tersebut, ia tumbuh dengan mengagumi Lionel Messi, yang dianggapnya sebagai salah satu sumber inspirasi terbesar dalam kariernya.

Dalam pernyataan sebelumnya kepada surat kabar “Mundo Deportivo”, Yamal mengatakan: “Messi adalah pemain sepak bola terbaik dalam sejarah, sekaligus atlet terbaik. Bagi saya, dia bukan sekadar panutan biasa; semua orang menghormatinya karena segala pencapaiannya, serta teladan yang ia tunjukkan melalui tindakannya, dan saya berharap bisa mengikuti jejaknya.”

19 tahun setelah foto yang mempertemukan mereka di Barcelona, Messi dan Yamal kini bersiap untuk menulis bab baru dalam kisah mereka, namun kali ini di lapangan, dan dalam pertandingan terbesar yang mungkin ada: final Piala Dunia.

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