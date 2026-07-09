Kualifikasi Piala Dunia 2026 telah meredakan ketegangan di tim nasional Maroko, khususnya antara dua bintang mereka, Achraf Hakimi dan Ibrahim Diaz, setelah ketegangan yang terjadi di antara keduanya sejak akhir Piala Afrika 2025.

Diaz sempat gagal mengeksekusi tendangan penalti dengan gaya Panenka pada masa injury time final Piala Afrika 2025, sehingga timnas Senegal berhasil membalikkan keadaan dan mencetak gol kemenangan di babak perpanjangan waktu, sebelum gelar juara akhirnya direbut dari "Singa Teranga".

Surat kabar Prancis “L’Équipe” melaporkan bahwa insiden tersebut menyebabkan ketegangan yang signifikan dalam hubungan Hakimi dengan Ibrahim Diaz, karena bek Paris Saint-Germain itu tidak menerima cara tendangan penalti tersebut pada saat itu.

Ketegangan ini tetap ada dalam hubungan kedua pemain hingga pemusatan latihan berikutnya, pada Maret lalu, meskipun Ibrahim Diaz telah mencoba meminta maaf kepada tim atas perbuatannya, namun Hakimi tidak menerimanya.

Masalah inilah yang ditangani oleh Mohamed Wahbi, setelah ia menjabat sebagai pelatih kepala tim nasional Maroko, menggantikan Walid Regragui, di mana ia berhasil, dengan bantuan beberapa bintang "Singa Atlas", meredakan ketegangan di antara para pemain.

Surat kabar tersebut menyebutkan bahwa kedua pemain tersebut belum menjadi teman dekat saat ini, namun mereka bekerja sama untuk memimpin timnas Maroko meraih prestasi bersejarah di Piala Dunia.

Timnas Maroko akan berhadapan dengan timnas Prancis, hari ini Kamis, di Stadion Gillette, Boston, Amerika Serikat, dalam laga pembuka babak perempat final Piala Dunia.

“Singa Atlas” berupaya mengulangi prestasi terbesar negara-negara Arab dan Afrika dalam sejarah Piala Dunia, yaitu lolos ke babak semifinal, seperti yang mereka lakukan pada edisi terakhir Piala Dunia tahun 2022 di Qatar.