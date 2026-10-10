Dari Arab Saudi ke Portugal: Walid Al-Farraj melanjutkan serangan terhadap Ronaldo

Jurnalis Saudi Waleed Al-Farraj melanjutkan serangannya terhadap bintang Portugal Cristiano Ronaldo, kapten Al Nassr, dan kali ini penyebabnya adalah krisis terbarunya di timnas negaranya.

Dewan Disiplin Federasi Sepak Bola Portugal mengumumkan pada hari Sabtu ini pembukaan prosedur disipliner terhadap Cristiano Ronaldo menyusul kepergiannya dari pemusatan latihan selama periode jeda internasional lalu, 24 jam sebelum pertandingan melawan Denmark.

Dewan tersebut juga mengungkapkan keputusan untuk menangguhkan sementara kapten Al Nassr itu secara tidak otomatis, dan mengklasifikasikan kasus ini sebagai "mendesak", yang merupakan sanksi resmi pertama hingga penyelidikan rampung dan sanksi final diumumkan.

Waleed Al-Farraj mengomentari keputusan ini dalam sebuah cuitan yang ia unggah melalui akun resminya di situs "X", di mana ia menulis: "Pelajaran penting, tidak ada seorang pun yang berada di atas aturan".

Pertandingan berikutnya AHL Saudi Pro League 14.00 ALN

Jurnalis Saudi itu sebelumnya pernah menyerang bintang Portugal tersebut pada periode-periode lampau, karena beberapa tindakan, terutama saat ketidakhadirannya di beberapa pertandingan pada pertengahan musim lalu di Liga Roshn.

Al-Farraj saat itu melancarkan serangan tajam terhadap Ronaldo, di mana ia menegaskan bahwa tidak ada satu pun pemain yang lebih besar daripada proyek Liga Saudi, siapa pun namanya, dan hal itu disebabkan oleh keberatan bintang Portugal itu terhadap transfer-transfer Al Hilal pada bursa transfer musim dingin.

Perlu diingat bahwa Pedro Proença, presiden Federasi Sepak Bola Portugal, menegaskan keinginannya agar Ronaldo kembali ke timnas selama periode jeda internasional pada bulan November mendatang, meskipun ia saat ini tengah dalam masa penangguhan.