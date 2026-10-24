Fulham merebut kemenangan berharga atas Coventry City dengan skor 1-0, melalui gol yang dicetak Oscar Bobb pada menit-menit akhir, untuk meraih kemenangan kedua secara beruntun di Liga Primer Inggris, sementara tim asuhan Frank Lampard melanjutkan penderitaan dari sisi serangan hingga melorot ke peringkat ke-19 pada klasemen.

Kemenangan ini datang setelah pertandingan yang minim peluang jelas dalam waktu yang panjang, sebelum Bobb berhasil menentukannya lewat sentuhan istimewa di dalam kotak penalti, melewati salah satu bek lalu menempatkan bola ke sudut bawah gawang.

Fulham nyaris unggul pada babak pertama, setelah tembakan Josh King membentur mistar gawang, sebelum Alex Iwobi gagal memanfaatkan bola rebound dari jarak dekat.

Di sisi lain, Coventry mengandalkan serangan balik yang sebagian dipimpin oleh Brandon Thomas-Asante, tetapi kehilangan sentuhan akhir di depan gawang.

Menit-menit akhir babak pertama menyaksikan tuntutan penalti dari Fulham, tetapi wasit tidak memberikannya setelah menilai bahwa Calvin Bassey menarik kaus lawannya sebelum Thomas-Asante terjatuh di dalam kotak.

Coventry menerima pukulan lain pada menit ke-60, dengan keluarnya bek Bobby Thomas akibat cedera.

Dengan kemenangan ini, Fulham naik ke peringkat kedua belas dengan 8 poin, unggul dua poin atas Coventry yang kini berada di peringkat kesembilan belas, setelah kembali gagal menerjemahkan upaya mereka menjadi gol.

Coventry: Krisis dalam penyelesaian serangan

Masalah paling menonjol yang dihadapi Coventry sejak kembali ke kompetisi papan atas terletak pada lemahnya efektivitas serangan.

Meski meraih dua kemenangan beruntun pada awal musim, tim ini kalah dari Tottenham dengan skor 3-1, sebelum tumbang di hadapan Fulham, di saat mereka hanya mencetak 6 gol selama delapan pertandingan pertama mereka, dengan 4 di antaranya datang dalam satu pertandingan melawan Newcastle.

Coventry tidak mencetak satu gol pun pada babak pertama dalam 7 dari delapan pertandingan mereka di liga, dan hanya membukukan rata-rata expected goals sebesar 0,5 melawan Fulham, yang mencerminkan kesulitan mengubah serangan balik dan peluang yang tersedia menjadi ancaman nyata.

Meski tim memberikan tekanan pada babak kedua, mereka tidak mampu menggetarkan jala, hingga mendapati diri hanya berjarak satu peringkat dari dasar klasemen, menjelang pertandingan berikutnya melawan Sunderland.

Fulham: Dua kemenangan beruntun tak menutupi masalah penampilan

Di sisi lain, Fulham berharap kedua kemenangan terakhir menjadi titik balik dalam musim mereka, setelah hanya mengumpulkan dua poin selama enam pertandingan pertama mereka di liga, meski berhasil imbang melawan lawan-lawan terkemuka seperti Manchester United dan Liverpool.

Tim ini mengandalkan penguasaan bola di hadapan Coventry, dengan persentase mencapai 64% berbanding 36% untuk lawannya, tetapi dominasi atas bola itu tidak berubah menjadi banyak peluang, karena hanya membukukan rata-rata expected goals sebesar 0,55.

Pada akhirnya, Fulham membutuhkan sentuhan individu yang menentukan dari Oscar Bobb untuk meraih tiga poin, dalam kemenangan yang memperkuat posisi mereka di klasemen, tetapi pada saat yang sama mengungkap kebutuhan tim untuk mengembangkan kemampuan menciptakan peluang dan memanfaatkan penguasaan bola secara lebih efektif.