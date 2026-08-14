Tahun depan, Dan-Axel Zagadou akan merayakan sebuah jubileum kecil. Pada musim panas 2027, kepindahannya ke Jerman akan genap berusia sepuluh tahun. Bek tengah yang kini berusia 27 tahun itu saat itu datang secara gratis dari tim kedua Paris Saint-Germain ke Borussia Dortmund.

Secara teori, bek tengah yang bergabung dengan VfB Stuttgart pada 2022 dan masih terikat kontrak di sana hingga akhir musim itu seharusnya bisa memainkan 306 pertandingan dalam sembilan musim Bundesliga tersebut. Namun, Zagadou baru mencatatkan 108 laga di kasta tertinggi. Sebab, ia melewatkan hampir 180 pertandingan karena cedera. Dan jumlah itu akan terus bertambah: Pada hari Selasa, klub Swabia itu mengumumkan bahwa Zagadou mengalami cedera otot di bagian belakang paha dan akan absen dalam beberapa pekan ke depan.

Pada Filippo Mane, situasinya belum (atau belum?) separah itu. Namun, dalam arti tertentu, pemain Italia itu di BVB sudah bisa dianggap sebagai penerus Zagadou dalam hal kerentanannya terhadap cedera. Sejak pindah ke departemen akademi tim Westfalen itu pada awal Januari 2022, Mane sudah mencatat hampir 500 hari absen, dan telah melewatkan lebih dari 75 pertandingan.

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Filippo Mane adalah pemenang pramusim BVB

Kini, pemain 21 tahun itu, seperti halnya Zagadou di Stuttgart belum lama ini, kembali mencapai fase stabilitas. Kini ada harapan lagi dari dirinya dan klub bahwa akhirnya semuanya akan terus membaik secara konsisten dan tidak akan segera datang cedera lain. Sebab, jika itu benar-benar terjadi dalam periode yang lebih panjang, maka sang bek tengah tanpa diragukan memiliki potensi untuk lebih dari itu.

"Kami dulu dan sampai sekarang masih sepenuhnya yakin dengan kemampuannya," kata direktur pelaksana olahraga Lars Ricken pada Minggu setelah kemenangan uji coba 3-2 di markas FC Arsenal tentang Mane, yang ia nilai memainkan "pertandingan yang luar biasa" di London. "Selalu hanya ada satu pertanyaan, apakah dia bisa cukup lama bebas dari cedera. Kalau iya, kita semua akan melihat kualitas seperti apa yang dia miliki," ujar pria 50 tahun itu dengan yakin.

Mane, yang pada Januari 2025 menerima kontrak profesional yang masih berlaku dua tahun, belakangan ini memang termasuk salah satu pemenang pramusim BVB. Meski begitu, baru-baru ini ia juga tak lepas dari momen menegangkan. Saat kalah 0-1 dari Cerezo Osaka, ia harus meninggalkan lapangan dalam kondisi cedera dan kemudian absen pada laga melawan FC Tokyo (1-0).

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"Membuat kemajuan": Filippo Mane menyalip Luca Reggiani di BVB

Seperti pada waktu yang sama tahun lalu, pintu ke tim utama kembali sedikit terbuka untuk Mane. Karena absennya Nico Schlotterbeck (cedera pergelangan kaki) dan Emre Can (rehabilitasi setelah robekan ligamen cruciatum), "man-marker Italia klasik" itu, menurut Ricken, semakin dekat ke tim dan mendapat banyak menit bermain dalam pramusim.

Dalam lima penampilannya sejauh ini, ia merekomendasikan diri untuk peran yang lebih besar berkat duel tanpa kompromi dan distribusi bola yang bagus, dan tampaknya juga kembali menyalip kompatriotnya Luca Reggiani, yang pada paruh kedua musim lalu sempat melewatinya dalam urutan. Pada awal musim, lini tiga bek memang akan terbentuk dengan sendirinya lewat Waldemar Anton, rekrutan baru Joane Gadou, dan Ramy Bensebaini, tetapi untuk saat ini Mane adalah alternatif pertama untuk trio tersebut.

"Tentu masih ada satu atau dua hal yang bisa diperbaiki," kata pelatih Niko Kovac pada akhir pekan, "tetapi Filippo membuat kemajuan. Itu hasil kerja kerasnya. Kami telah menyesuaikan itu untuknya. Kami tahu masalah apa yang dia miliki. Kami telah memperbaikinya dalam beberapa pekan dan bulan terakhir. Jika dia tetap sekonsisten ini secara fisik, maka dia pasti akan menjadi pemain yang bagus untuk kami."

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Niko Kovac memuji Filippo Mane usai kemenangan atas FC Arsenal

Bagi pria 54 tahun itu pula, Mane memainkan "pertandingan yang sangat bagus", terutama saat berduet dengan Gadou dan Bensebaini yang lebih berpengalaman, yang terus membimbing para pemain muda itu dengan baik. "Tiga bek tengah itu tampil sangat solid. Filippo, juga Joane. Itu benar-benar kekuatan murni, itu tenaga. Mereka cepat, mereka agresif dan garang, serta sangat kuat dalam duel satu lawan satu."

Mane memainkan enam pertandingan kompetitif bersama tim utama pada musim lalu, dan saat itu pun ia secara aneh diuntungkan oleh absennya Schlotterbeck dan Can. Ia menjalani debut di DFB-Pokal melawan Rot-Weiss Essen, tak lama kemudian ia untuk pertama kalinya menjadi starter dalam pertandingan Bundesliga.

Namun dalam laga itu, ketika Dortmund unggul 3-1 atas FC St. Pauli sesaat sebelum akhir pertandingan, Mane diganjar kartu merah dan menghadiahkan penalti yang tidak perlu. Dortmund akhirnya bermain imbang 3-3. Kesempatan pun terbuang, setelah itu pemain yang dua kali membela tim nasional itu menghilang selama berbulan-bulan.

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Kasus Filippo Mane menunjukkan sebuah problematika bagi BVB

Setelah itu, ia masih tampil 11 kali untuk tim U23 di Regionalliga. Ia bahkan mencetak tiga gol di sana - itu adalah gol-gol pertama Mane di level profesional. Namun pada awal Februari, lagi-lagi seperti biasa: cedera otot yang membuatnya menepi lebih dari dua bulan.

Dalam kasus Mane, terlihat juga betapa problematisnya bagi BVB degradasi tim kedua mereka ke divisi keempat. Mane harus bermain, akhirnya bermain dan banyak bermain. Jika tidak terjadi keajaiban, itu tidak akan bisa diwujudkan di tim utama. Namun ia juga harus dimainkan di level yang lebih tinggi daripada liga keempat agar benar-benar bisa berkembang.

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Bagaimana kelanjutan Filippo Mane di BVB?

Jadi bagaimana dengan opsi peminjaman? "Kami tidak berada di bawah tekanan soal itu," kata Ricken menenangkan situasi. "Kami akan menilai situasinya kasus per kasus ketika fase transfer mendekati akhir."

Pada akhirnya, kemungkinan besar hasilnya adalah Mane dipertahankan. Karena kedalaman skuad di lini belakang untuk sementara masih tipis, ia tampil meyakinkan belakangan ini, dan telah menyalip Reggiani. Namun, apakah dengan begitu ia bisa membuat lompatan berikutnya yang sudah lama dinantikan dalam perkembangannya, setidaknya masih patut dipertanyakan.

Filippo Mane: Kiprahnya di BVB secara ringkas