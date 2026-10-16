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Al Okhdood v Al Hilal : Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Diterjemahkan oleh

Dari Al Qadsiah: legenda Al Hilal patahkan rekor historis Salem Al Dawsari di Roshn

S. Al-Dawsari
Y. Al Shahrani
Al Hilal
Al Qadsiah vs Abha
Al Qadsiah
Abha
Saudi Pro League
Arab Saudi

Rekor "Tornado" pun runtuh

Legenda klub Al Hilal menyamai rekor historis mantan rekannya, Salem Al Dawsari, kapten "Al Zaeem" saat ini, di Liga Roshn Saudi.

Al Qadsiah menang atas tamunya Abha dengan skor 2-1, dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya hari ini, Jumat, di Stadion Pangeran Mohammed bin Fahd di Dammam, pada pekan kesembilan Liga Roshn Saudi.

Pertandingan tersebut menyaksikan tampilnya bek kiri Yasser Al Shahrani bersama Al Qadsiah, di mana ia masuk menggantikan pemain Pantai Gading Ali Diabate yang mengalami cedera pada menit ke-27 pertandingan.

Menurut kanal "Al Arabiya", dengan penampilan tersebut dan kemudian kemenangan itu, Yasser Al Shahrani menjadi pemilik jumlah kemenangan terbanyak dalam sejarah Liga Roshn Saudi di era profesional, dengan total 213 pertandingan.

Pemain berusia 34 tahun itu menyamai legenda lainnya, Salem Al Dawsari, yang juga berhasil meraih 213 kemenangan dalam sejarah Liga Roshn Saudi.

Perlu diingat bahwa Al Shahrani meraih jumlah terbanyak dari kemenangan tersebut bersama klub Al Hilal, setelah ia bergabung ke skuad mereka pada 2012 dari Al Qadsiah, dan bertahan selama 13 tahun, sebelum kembali ke klub asal wilayah timur itu pada 2025.

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