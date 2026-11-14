Bagikan Ikuti GOAL di Google

Kutukan laga-laga besar terus membayangi Messi di Liga Roshn Saudi, karena akan menimpanya pada pertandingan berikutnya melawan klub Al Hilal, seperti yang terjadi melawan Al Ittihad.

Iklan

Al Hilal akan bertandang ke markas Al Ettifaq pada 28 November mendatang, di stadion milik tuan rumah di Dammam, dalam pekan ke-13 kompetisi Liga Roshn.

Surat kabar "Arriyadiyah" Arab Saudi menyebutkan bahwa winger Al Ettifaq asal Prancis, Ryan Mmaee, akan absen dari laga ini karena belum pulih dari operasi lutut yang dijalaninya selama periode lalu.

Mmaee telah absen membela Al Ettifaq sejak laga melawan Al Khaleej, pada pekan kedelapan Liga Roshn Arab Saudi, 10 Oktober lalu, akibat cedera.

Akibat cedera tersebut, pemain Prancis itu tidak mampu tampil dalam 5 laga sebelumnya di Liga Roshn, yang paling menonjol adalah laga melawan Al Ittihad pada pekan kesepuluh, sebelum kini ditambah laga mendatang melawan Al Hilal.

Iklan Iklan

Mmaee mungkin bukan satu-satunya pemain yang absen dari Al Ettifaq, karena klub bekerja keras untuk menyiapkan 3 pemain agar bisa tampil melawan Al Hilal, mengingat mereka tengah mengalami cedera saat ini, yaitu Khalid Al Ghannam, pemain Prancis Moussa Dembélé, dan pemain Swedia Jordan Larsson.

Topik Terkait

Khalid Al Ghannam menjalani program rehabilitasi sejak awal bulan ini, setelah mengalami cedera di tangan, yang membuatnya tidak bisa bergabung dengan pemusatan latihan timnas Arab Saudi di ibu kota Qatar, Doha, selama jeda internasional saat ini.

Di sisi lain, baik Dembélé maupun Larsson mengalami robekan tingkat kedua pada otot hamstring, sejak akhir Oktober lalu.

Iklan

Al Ettifaq menjalani laga ini dengan menempati peringkat ketujuh klasemen Liga Arab Saudi dengan 19 poin, yang diraih dari 5 kemenangan, 4 hasil imbang, dan 3 kekalahan.

Di sisi lain, Al Hilal saat ini bertengger di puncak Liga Roshn Arab Saudi dengan 30 poin, unggul dua poin atas Al Qadsiah dan Al Nassr.

Iklan

Al Hilal sendiri tidak luput dari masalah cedera, karena muncul keraguan atas keikutsertaan kaptennya, Salem Al Dawsari, dalam laga tersebut, akibat cedera yang dideritanya sejak sebelum dimulainya jeda internasional saat ini.

Surat kabar "Arriyadiyah" Arab Saudi menyebutkan bahwa Al Dawsari akan menjalani evaluasi medis pada hari Sabtu ini, untuk mengetahui kondisinya terkait keikutsertaan dalam latihan bersama tim.

Iklan

Al Dawsari mengalami cedera lutut sebelum jeda internasional saat ini, yang membuatnya tidak bisa bergabung dengan pemusatan latihan timnas Arab Saudi di ibu kota Qatar, Doha.

Selain itu, tim medis klub Al Hilal juga akan menangani kondisi bek kanan Mohammed Mahzari, setelah ia dicoret dari pemusatan latihan timnas Arab Saudi di ibu kota Qatar, Doha.

Iklan

Timnas Arab Saudi mengumumkan pada hari Sabtu ini kembalinya Mahzari ke ibu kota Riyadh, setelah mengalami cedera otot hamstring, yang membuatnya tidak bisa tampil dalam laga persahabatan melawan Uzbekistan, pada hari Selasa mendatang, di Stadion Khalifa bin Hamad di Doha.

Adapun kabar gembira bagi para pendukung "Sang Pemimpin" adalah kembalinya bek kanan Hamad Al Yami ke latihan bersama tim, setelah ia absen membela tim selama 9 bulan akibat cedera.

Iklan

Al Yami mengalami cedera pada tempurung lutut, dalam laga melawan Al Taawoun, pada 24 Februari lalu, dalam laga tunda dari pekan kesepuluh Liga Roshn Arab Saudi, lalu menjalani operasi di Finlandia, pada Maret lalu.

Jurnalis Arab Saudi Ahmed Al Ajlan menjelaskan, dalam sebuah cuitan melalui akun pribadinya di situs "X", bahwa Al Yami akan hadir dalam latihan bersama tim ibu kota tersebut begitu ia kembali, guna mempersiapkan diri untuk tampil dalam laga-laga pada periode mendatang, setelah ia menuntaskan program rehabilitasinya.