Klub Al-Diriyah, tim yang baru saja promosi ke Liga Roshn Arab Saudi, terus melancarkan pukulan kepada klub-klub besar kompetisi, dan kali ini kepada klub Al-Ittihad, setelah menyelesaikan kesepakatan baru dengan seorang pemain Portugal.

Surat kabar "Al-Riyadiyah" Arab Saudi mengatakan bahwa Al-Diriyah telah mencapai kesepakatan dengan pemain Portugal Pedro Goncalves, sayap Sporting Lisbon, untuk bergabung ke skuadnya selama periode transfer musim panas ini.

Goncalves akan menandatangani kontrak berdurasi dua musim bersama tim Al-Diriyah, dengan opsi perpanjangan untuk musim ketiga, dan ia akan menerima total gaji senilai 30 juta euro selama periode tersebut.

Al-Diriyah merampungkan kesepakatan itu berdasarkan rekomendasi dari pelatih baru asal Portugal mereka, Bruno Lage, yang menempatkannya di daftar prioritasnya, sehingga klub Arab Saudi itu berhasil mencapai kesepakatan dengannya.

Sayap Portugal itu dijadwalkan menjalani pemeriksaan medis dalam beberapa jam ke depan, sebelum menandatangani kontrak secara resmi, kemudian bergabung dengan kamp latihan Al-Diriyah.

Al-Diriyah mengungguli banyak klub Arab Saudi yang memantau pemain berusia 28 tahun itu selama periode lalu, terutama Al-Ahli dan Al-Ittihad.

Klub yang baru saja promosi ke Liga Roshn itu sebelumnya telah melancarkan pukulan kepada Al-Ahli, setelah mencapai kesepakatan dengan gelandang asal Senegal Idrissa Gana Gueye untuk bergabung ke skuadnya, seusai kontraknya dengan klub sebelumnya, Everton, berakhir.

Goncalves dianggap sebagai salah satu bintang paling menonjol Sporting Lisbon dalam beberapa tahun terakhir, tepatnya sejak bergabung ke skuadnya pada 2020 dari Famalicao, setelah perjalanan singkat bersama kelompok usia muda di Valencia dan Wolverhampton.

Pencapaian individu paling menonjol Goncalves adalah meraih gelar top skor Liga Portugal pada musim pertamanya bersama Sporting Lisbon 2020-2021, ketika ia membawa tim meraih gelar juara.

Secara kolektif, pemain berusia 28 tahun itu membawa tim ibu kota meraih gelar Liga Portugal sebanyak 3 kali, Piala Portugal satu kali, Piala Super satu kali pula, Piala Liga dua kali, ditambah kemenangan bersama timnas Portugal di ajang UEFA Nations League 2025.

Perlu dicatat bahwa Goncalves tampil bersama Sporting Lisbon dalam 41 pertandingan sepanjang musim lalu, di mana ia berhasil mencetak 15 gol serta memberikan 9 assist.