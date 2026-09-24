Lamine Yamal, bintang Barcelona dan timnas Spanyol, mengubah nadanya soal perebutan Ballon d'Or tahun ini. Setelah sebelumnya menolak untuk meminta penghargaan tersebut, kini ia justru membela peluangnya dengan gigih, menilai bahwa dirinya lebih unggul dibanding para pesaingnya.

Yamal selalu menjadi pusat perhatian, baik bersama Barcelona maupun timnas Spanyol, setelah menjadi salah satu bintang paling menonjol di kedua tim tersebut. Pernyataan-pernyataannya juga mendapat perhatian besar, mengingat kepribadiannya yang penuh percaya diri serta keberaniannya menyampaikan pemikiran tanpa ragu.

Yamal berbicara saat berada di kamp pemusatan latihan timnas Spanyol di kota sepakbola di Las Rozas, dalam persiapan untuk membuka perjalanan "La Roja" pada edisi baru UEFA Nations League, menghadapi Inggris di Stadion "Wembley" pada Sabtu lusa.

Dalam wawancaranya dengan jaringan "TVE", bintang Barcelona itu menyinggung sejumlah topik terkait timnas dan klub Katalunya tersebut, sebelum akhirnya membahas perebutan Ballon d'Or yang menempatkannya sebagai salah satu kandidat terkuat, di samping penyerang Real Madrid Kylian Mbappe.

Yamal: Saya punya peluang terbesar untuk menang

Yamal kembali menegaskan haknya untuk bersaing memperebutkan penghargaan tersebut, dengan mengatakan: "Menurut saya, sayalah pemain yang memiliki peluang terbesar untuk memenangkannya".

Ia menambahkan, sebagaimana dikutip surat kabar Katalunya "Sport": "Kami menampilkan tahun yang luar biasa bersama Barcelona dan timnas Spanyol, dan satu-satunya yang tersisa bagi saya hanyalah Liga Champions Eropa", merujuk bahwa absennya gelar kompetisi antarklub Eropa itu menjadi poin paling menonjol yang mungkin dijadikan sandaran oleh para pengkritik pencalonannya.

Namun Yamal tidak hanya berbicara soal gelar, melainkan juga menyampaikan argumen lain terkait bakat dan gaya bermainnya, dengan menilai bahwa kemampuannya menyuguhkan sepakbola yang menghibur seharusnya masuk ke dalam kriteria pemilihan pemenang.

Ia mengatakan: "Hanya ada sedikit pemain yang bermain dengan cara seperti yang saya lakukan dan membuat orang-orang terhibur seperti yang saya lakukan, dan hal ini seharusnya diperhitungkan dalam meraih Ballon d'Or".

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Yamal membalas para pengkritiknya

Bintang muda timnas Spanyol itu juga menanggapi kritik yang dilontarkan kepadanya karena berbicara terang-terangan tentang keinginannya memenangkan Ballon d'Or, dengan menegaskan bahwa ia tidak melihat adanya kontradiksi antara berterus terang dan berbicara tentang ambisinya.

Ia mengatakan: "Orang-orang meminta saya untuk berterus terang, lalu ketika saya mengatakan apa yang saya pikirkan, mereka bertanya kepada saya: kenapa kamu mengatakan itu?".

Yamal menutup pernyataannya dengan mengatakan: "Beginilah saya, dan saya akan tetap seperti ini hingga saya pensiun".

Berkebalikan dengan pernyataan sebelumnya

Hal ini muncul setelah sebelumnya Yamal menyatakan bahwa ia menentang gagasan berbicara tentang peluangnya memenangkan Ballon d'Or, dengan menilai bahwa meminta penghargaan tersebut secara terbuka merupakan "sikap memohon", menurut ungkapannya.

Bintang Barcelona itu mengatakan pada 8 September, sebelum menghadapi Feyenoord dari Belanda di Liga Champions Eropa: "Saya rasa saya tidak membutuhkan itu, karena saya tidak memikirkannya. Saya bangga dengan tim dan timnas saya, kami adalah juara dunia dan saya tidak bisa meminta lebih dari itu. Ini adalah pekerjaan kalian, dan saya tidak akan mulai memohon untuk mendapatkan sesuatu".

Pernyataan Yamal saat itu bersamaan dengan pernyataan pertama Kylian Mbappe, bintang Real Madrid, mengenai haknya untuk dinobatkan sebagai peraih Ballon d'Or.

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