Dari Air Mata Belgia ke Pelukan Al Nassr: Mane Memulai Babak Baru Bersama "Al Alami"

Beberapa hari setelah menutup tirai atas karier internasionalnya, bintang Senegal Sadio Mane mendarat di Portugal untuk bergabung dengan kamp latihan Al-Nassr, dengan memusatkan seluruh fokusnya pada tugas barunya bersama "sang klub global" jelang bentrokan melawan Al-Fateh pada laga pembuka Roshn.

Pemain internasional Senegal, Sadio Mane, bergabung dengan kamp latihan Al-Nassr yang saat ini digelar di Portugal, sebagai bagian dari persiapan tim menyongsong dimulainya musim sepak bola baru 2026-2027.

Akun resmi Al-Nassr di situs "X" merayakan kedatangan penyerangnya, dengan mengunggah foto-foto momen kedatangannya yang disertai kalimat sambutan di bawah julukan "Abu Amna", gelar yang diperoleh Mane dan menjadi ciri khasnya di kalangan suporter "sang klub global".

Bergabungnya Mane ke kamp latihan pasukan kuning ini datang kurang dari sepekan setelah keputusannya pensiun dari sepak bola internasional bersama timnas Senegal, yang ia umumkan usai tersingkirnya negaranya dari babak 32 besar Piala Dunia 2026 dari Belgia. Sang pemain saat itu menegaskan bahwa ia tidak berniat menjauh dari lapangan, seraya mengisyaratkan keinginannya untuk mencurahkan seluruh upayanya bagi kariernya bersama Al-Nassr.

Kamp latihan Al-Nassr di Portugal terus menyambut kedatangan para bintang asing tim secara bergiliran, sebagai persiapan menjalani serangkaian laga uji coba yang mendahului tendangan awal resmi musim ini. "Sang klub global" dijadwalkan memulai perjalanannya di Liga Roshn Arab Saudi dengan menghadapi Al-Fateh pada pertengahan Agustus mendatang.